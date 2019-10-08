Никто не хотел уступать: кто главнее на парковке?

Как известно, самые неприятные неожиданности поджидают нас в банальных ситуациях. Например, при начале движения и выезде с парковки. Вот обычная ситуация, в которой мы все часто оказываемся и обычно разъезжаемся «по понятиям». А теперь сделаем это по правилам.

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Представьте двухполосную улицу с движением в обоих направлениях. Вы за рулем желтой легковушки и стоите, припарковавшись перпендикулярно тротуару, как предписывает табличка под знаком.

Но вот вам пора ехать. Вы включаете сигнал правого поворота и, пропустив шедший слева грузовик, выруливаете на дорогу.

Одновременно с вами с парковки, но уже налево, резво стартует красный автомобиль, стоявший через две машины от вас. Его водитель явно хочет успеть выехать на встречную полосу перед показавшимся справа автобусом. Ваши траектории пересекаются.

Как вы поступите в этой ситуации?

Предлагаем выбрать одно из возможных решений, которое подсказывает вам водительский опыт, и проголосовать. А все варианты ответов мы проанализируем на следующей странице.