Перечисляем все плюсы и минусы роботизированных коробок и выясняем, почему от автоматов не нужно отказываться.

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Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями часто отпугивает покупателей. Особенно когда речь идет об автомобилях с пробегом.

Главная проблема — недостаточная надежность. В этом плане роботы уступают обычной гидромеханической коробке передач. Но это не единственное «но»: многим роботизированным коробкам свойственна дерганая работа в пробках и при старте автомобиля с места. Если у коробок DSG таких пороков уже нет, то корейские или китайские роботы плавными переключениями похвастать не могут. Да и по скорости переключения они проигрывают традиционным автоматам.

Так что современная гидромеханическая коробка передач предпочтительнее почти во всем: она надежна, достаточно быстро переключает передачи и при этом обеспечивает достойный комфорт во время работы практически во всех режимах движения. Единственное, в чем традиционной гидромеханике сложно тягаться с двухдисковыми роботами, так это в экономичности. И дело не только в более высоком КПД робота, но и в том, что роботизированные коробки передач зачастую обладают меньшей массой в сравнении с гидромеханическими коробками.

Также встречаются роботы и с одним сцеплением, но от таких коробок производители отказываются. Последний пример — вазовский робот АМТ. Такая коробка не отличается быстротой переключений. Да и надежность первых роботов АМТ оставляла желать лучшего — сцепление изнашивалось очень быстро.

Три бестселлера нашего рынка с тремя типами коробок передач. Volkswagen Tiguan (слева) оснащается исключительно пресселективными роботами DSG, надежность которых сейчас сравнима с надежностью гидромеханики. В гамме Hyundai Creta (на фото в центре) классический шестиступенчатый автомат. А Lada Granta (справа) оснащается роботом АМТ с одним сцеплением.

Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.

Фото: фирмы-производители