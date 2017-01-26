Можно ли водить машину с нарушениями зрения? Конечно, в очках. А без очков? Тоже можно! И это зачастую может быть удобнее — потому что это вождение в контактных линзах!

Автомобиль — неотъемлемая часть современной жизни. Миллионы людей каждый день садятся за руль, едут на работу, по личным и семейным делам, отправляются в путешествие или зарабатывают шоферским трудом на хлеб насущный.

Каждый водитель регулярно проходит медицинскую комиссию. Что там проверяют в первую очередь? Правильно — зрение! К сожалению, сегодняшний образ жизни может не лучшим образом сказываться на здоровье наших глаз: документы, мониторы, смартфоны, планшеты, телевизор, плохое освещение…. Увы, но миллионы россиян, даже понимая, что со зрением творится что-то неладное, не идут к врачу-офтальмологу и не хотят носить очки. Что уж говорить о тех, кто хорошо видит!

Сколько ни твердят медики о необходимости раз в год проверять зрение — регулярные профилактические походы к доктору у нас не в почете. Но если человек решил получить (или обновить) водительское удостоверение, мимо «глазного» врача ему никак не пройти. Хорошо, если со зрением все в порядке. А если нет?

Львиную долю информации о том, что происходит вокруг, человек получает с помощью зрения. И если зрение нарушено, без его коррекции садиться за руль автомобиля — преступление. Такой горе-водитель ничем не лучше пьяницы на дороге. Один не соображает, куда едет, а другой — не видит! О последствиях возможного дорожно-транспортного происшествия напомнить? Материальный ущерб — это цветочки. О здоровье и жизни себя любимого и окружающих думать надо!

Значит, все-таки очки? Хороший вариант, но не единственный! Есть еще контактные линзы. И для водителя они могут быть даже удобней!

С помощью линз можно компенсировать различные нарушения зрения: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, пресбиопию.

Рассказы о возможном дискомфорте и раздражении глаз давайте оставим в прошлом! Современные контактные линзы — это вам не кусочек прозрачного пластика.

и раздражении глаз давайте оставим в прошлом! Современные контактные линзы Линзы не раздражают глаза, они сделаны из мягкого материала, пропускают воздух, содержат специальные увлажняющие компоненты.

Для автомобилистов у контактных линз есть еще одно важное достоинство — они обеспечивают широкий обзор, ведь линзы двигаются вместе с глазами.

Следующий плюс линз — они не запотевают. Представим такую ситуацию: промозглая, сырая погода, водитель в очках садится в теплый, уютный салон автомобиля, трогается и понимает… что ничего не видит — очки запотели. А ведь в сегодняшнем скоростном транспортном потоке каждая секунда на счету!

В отличие от очков линзы не разобьются и не сломаются. Снимать и поправлять в течение дня их тоже не нужно — вы надеваете линзы утром и носите до вечера, не думая о плохом зрении.

Кстати, есть линзы одноразовые и многоразовые. Первые рассчитаны на использование в течение дня, и каждое утро вы надеваете новую пару — практически никакого ухода не требуется. Вторые можно использовать до месяца и более. Причем линзы длительного ношения тоже не требуют сложного ухода: их необходимо споласкивать специальным дезинфицирующим раствором и в том же растворе хранить. Вот и все заботы.

Водители, в основном, люди молодые или среднего возраста, а значит активные и не сидящие на месте. Ведь автомобиль для многих, это не просто средство передвижения, а дополнительная «степень свободы». Любой водитель может быть увлеченным спортсменом, заядлым охотником или рыболовом, дачником, путешественником или даже сумасшедшим «экстремальщиком». В спортивном зале, на замерзшей реке, горнолыжной трассе или в полете контактные линзы придутся очень кстати.

Где же найти столь удобное средство коррекции зрения? Не далее чем в собственном смартфоне, в приложении MyACUVUE®! Здесь всегда можно выяснить адрес ближайшего салона оптики, где вам подберут и продадут контактные линзы ACUVUE®. В приложении можно получить советы по выбору и ношению линз или даже онлайн-консультацию специалиста. Также c помощью MyACUVUE® можно копить баллы за покупки и в обмен на них получать скидки и бонусные упаковки.

Говорят, что за деньги можно купить все, кроме здоровья. Берегите себя. Не забывайте ежегодно посещать офтальмолога. Даже если вам сообщат, что зрение уже не орлиное, это не повод расстраиваться — удобный способ коррекции точно найдется!