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Сегодня, в
8:59
Ладе Ларгусу сделали второй багажник-рюкзак
Дополнительные секции крепятся на задние двери и открываются вместе с ними.
Сегодня, в
8:30
Мэр Абакана разбился при столкновении с деревом
Причиной аварии могло стать плохое самочувствие мужчины, из-за чего он съехал в кювет.
Вчера, в
21:30
Угонщик уровня Бог: бросил кирпич в машину — получил в ответ
Видео несостоявшейся кражи попало в объектив видеокамеры.
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Перcона
Сегодня, в
9:12
7 вопросов о тормозных колодках. Вы точно все ответы знаете?
Однажды жмете вы на тормоз, и что-то начинает скрипеть… Ну вот, опять пора менять колодки, а то и диски... В магазине и в сервисах выбор большой, но при покупке надо помнить некоторые правила.
Сегодня, в
9:10
Обгон запрещен или все же не совсем? — простой тест на ПДД
На дорогах таких мест множество. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Наказание серьезное и может настигнуть любого водителя в безобидной, на первый взгляд, ситуации.
Сегодня, в
8:01
Быстро и платно или медленнее, но бесплатно — как выгоднее?
На пустой платной дороге расход топлива может оказаться выше, чем на загруженной бесплатной: обсуждение на форуме «За рулем» и мнение эксперта.
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Автопутешествие
Вчера, в
10:10
Новые китайские кроссоверы за миллион: большой тест
«За рулем» загнал на полигон новейшие FAW Besturn X40 и DFM AX4 и модернизированный Chery Tiggo 4.
Вчера, в
9:30
Лучшие места России по версии местных жителей: автопутешествие
Страна у нас очень большая, городов красивых много, а дороги... Ну вы знаете. Поэтому самая удобная машина для путешествий — кроссовер. Мы взяли FAW Besturn X40 и объехали всю страну.
Вчера, в
7:55
Chery Tiggo 4, FAW Besturn X40 и DFM AX4: тест-драйв в цифрах
Эксперты «За рулем» протестировали три китайских кроссовера и подготовили подробный технический справочник по ним.
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