Обгон запрещен или все же не совсем? — простой тест на ПДД — журнал За рулем

Обгон запрещен или все же не совсем? — простой тест на ПДД

На дорогах таких мест множество. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Наказание серьезное и может настигнуть любого водителя в безобидной, на первый взгляд, ситуации.

Вы едете по дороге, а перед вами ползет грузовик. И, как назло, справа вы замечаете знак «Обгон запрещен». Как поступить?

Отмечайте свой вариант ответа, а правильный узнаете на следующей странице.

Можно ли водителю легковушки выполнить маневр по этой траектории?

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