Главное — запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

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В одном из предыдущих выпусков «Технической среды» мы рассказывали, как отремонтировать поврежденную резьбу, установив на нее втулку в виде пружины. А сейчас представим другой способ — с использованием стальной втулки с наружной и внутренней резьбой.

Показывать, как это делается, мы будем на алюминиевой крышке с поврежденной внутренней резьбой. Чтобы установить на это место стальную втулку, потребуется нехитрое приспособление. И хотя подобный инструмент можно купить, проще и дешевле изготовить его самостоятельно. Как — научим. Для проведения работ также понадобится сверло.

Самодельный инструмент

Ввернуть втулку в отверстие на алюминиевой крышке нам поможет приспособление, которое мы собрали из длинного болта и двух гаек. Одна из них стандартная, другая высокая. Последняя нужна для того, чтобы сделать небольшой «поясок», фиксирующий втулку на нужном месте. Благодаря этому мы ввернем ее в деталь заподлицо.

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Для установки резьбовой втулки отверстие в детали необходимо предварительно рассверлить до нужного диаметра. У нашей втулки размер внутренней резьбы, которая заменит прежнюю, — 10х1,5, а наружной — 14х1,5. С учетом размера последней нам нужно просверлить отверстие диаметром 13,25, что мы и делаем. После этого зажимаем крышку в тиски. Берем наше приспособление из болта и двух гаек и накручиваем на него втулку. Следим, чтобы ее кромка оказалась на уровне краешка болта. Подпираем втулку высокой гайкой и фиксируем их, затягивая вторую гайку.

Чтобы было легче установить втулку, обрабатываем отверстие в крышке проникающей смазкой. Самое главное — центрировать втулку. Из-за небольшого перекоса втулка пойдет криво, что может повредить деталь и даже привести ее в негодность. Втулка одновременно выполняет функцию метчика, она нарезает резьбу, за счет которой и держится в детали. Если, как в нашем случае, крышка из алюминиевого сплава, то втулка входит легко. Если деталь, например, стальная, то желательно сначала нарезать несколько витков обычным метчиком, задав втулке правильное направление. Если заметили, что втулка с самого начала пошла криво, можно вынуть ее, выровнять и начать все заново.

Вкручиваем нашу втулку в крышку до тех пор, пока высокая гайка не упрется практически в торец крышки. Мы видим, что, несмотря на наши старания, втулка пошла чуть неровно. Ничего не поделать, придется завернуть ее до конца. Ослабляем гайки устройства и выкручиваем болт. Втулка на месте. Заворачиваем в нее штатный болт и убеждаемся, что все получилось.

Отремонтировать поврежденную резьбу с помощью втулки реально. Главное, запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

Как восстановить сорванную резьбу на пластике, смотрите здесь.

О том, как восстановить резьбу при помощи пружинки, — по ссылке.

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