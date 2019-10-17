В моих правах поставили не ту категорию! И что теперь делать?

Читателю «За рулем» отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

В 2015 году поменял права. Спустя несколько дней обнаружил, что ­вместо ранее имевшихся категорий А и В поставили только В. Мне в ГАИ ­объяснили это тем, что в медицинской справке не была указана категория А. Не стал качать права, так как мотоцикла тогда не было. Но теперь он появился. Как быть? Неужели опять сдавать экзамены? Если да, то надо ли проходить ­обучение?

Н. Н. Белояров, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Вопросы оформления водительских удостоверений регламентируются Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097. В соответствии с ними при выдаче нового взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения соответствующие отметки и записи, содержащиеся в ранее выданном удостоверении, переносятся в новое. При этом в случае подтверждения наличия у водителя транспортного средства ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством в новое российское национальное водительское удостоверение вносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским заключением. Аналогичный порядок существовал и в 2015 году, когда указанные вопросы регулировались постановлением Правительства от 15 декабря 1999 года № 1396.

Таким образом, учитывая, что в представленной вами медицинской справке в перечне категорий транспортных средств, к управлению которыми вы допущены, отсутствовала категория А, сотрудники Госавтоинспекции поступили правомерно. Для восстановления соответствующей отметки в водительском удостоверении проходить обучение и сдавать экзамены не требуется. Обратитесь в любое экзаменационное подразделение с заявлением о замене водительского удостоверения. К документам приложите соответствующее медицинское заключение, которое подтвердит отсутствие у вас медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами категорий А и В. На основании архивных данных, содержащихся в информационной системе Госавтоинспекции, вам будет выдано новое водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами указанных категорий.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС