Хитрость жадных водителей: зачем возить с собой разбитый телефон

Некоторые автовладельцы всегда держат в машине неисправный гаджет: смартфон с разбитым стеклом или планшет, который перестал включаться после очередного падения на пол. Зачем? Вы удивитесь ответу.

Первое, что я подумал, узнав о таком явлении: наверное, таким образом любители разговаривать по телефону за рулем пытаются избежать штрафа. Остановит их инспектор ГИБДД, а они ему — не мог я пользоваться телефоном, потому что он у меня не работает. Вот, смотрите сами…

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Но схема оказалась еще сложнее. Оказывается, разбитый гаджет нужен для того, чтобы получить за него компенсацию. Случилось вам, к примеру, попасть в ДТП. Тьфу-тьфу-тьфу... Но если гипотетически это произошло и при этом не вы стали виновником аварии (а это обязательное условие), то при оформлении следует озвучить инспектору ГИБДД, что из-за аварии пострадал также и ваш смартфон или планшет.

Главное, чтобы эта информация попала в извещение для страховой компании. Тогда помимо компенсации за повреждения автомобиля вам возместят и стоимость гаджета. Схема, как оказалось, проверенная и вполне рабочая. Мошенничество ли это? Да. Но так же очевидно, что проверить и доказать обратное невозможно.

За разъяснениями я обратился в одну из крупных страховых компаний. По словам представителя СК «Согласие»,

«такие случаи не являются массовыми, поэтому какой-либо статистики, подтверждающей, что это явление носит массовый характер, нет».

И это не может не радовать. Значит среди нас все меньше водителей, стремящихся обмануть систему. Живите честно, а смартфон — дело наживное.

Фото: depositphotos.com