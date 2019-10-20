Не будем заниматься самообманом: многие из нас если не регулярно, то иногда допускают такое нарушение. Порой — по невнимательности, порой — «ну мне очень надо». Если вы не из таких — отлично.

Конечно, такого понятия, как «свой» или «не свой» ряд, в ПДД нет. Все ряды общие — главное занимать их в соответствии с Правилами. А в них сказано:

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.

Указанные знаки регламентируют направления движения по полосам. При этом важно помнить следующее:

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.

Так что если лихая маршрутка перед вами вдруг остановилась посередине перекрестка и ее водитель вознамерился повернуть налево, когда на перекрестке разрешено движение только прямо, не стоит ему истошно сигналить. Он ничего не нарушает. Но и уподобляться тоже не следует. Если каждый из нас снова начнет ездить по принципу «как мне удобно» (помните 90-е?), на дороги вернется хаос.

Какой штраф за поворот не из своей полосы?

А вот тут есть нюансы, о которых мало кто из водителей знает. Штраф зависит от того, есть или нет разметка 1.18 и знаки 5.15.1/5.15.2. И от того, в какую сторону поворачивает водитель: налево или направо.

Если перед перекрестком нет разметки 1.18 и/или знаков 5.15.1/5.15.2 и водитель повернул не из крайнего положения на проезжей части, ему полагается штраф 500 руб. (12.14.1.1 КоАП РФ); Если перед перекрестком есть разметка 1.18 и/или знаки 5.15.1/5.15.2 и водитель повернул направо в нарушение требований знаков или разметки, полагается предупреждение или штраф 500 руб. (12.16.1 КоАП РФ); Если перед перекрестком есть разметка 1.18 и/или знаки 5.15.1/5.15.2 и водитель повернул налево в нарушение требований знаков или разметки, полагается штраф от 1000 до 1500 руб. (12.16.2 КоАП РФ);

В данном случае поворот налево должен осуществляться не с трамвайных путей попутного направления, а так, как предписывают знаки. Если полоса настолько широкая, что ехать можно в два ряда, перед поворотом направо все равно следует занять крайнее положение.