Прикипела деталь? Есть простое решение

Силиконовые, графитовые, универсальные… Вспомните, какими еще бывают автомобильные смазки? Медными!

Про эти смазки вспоминают только при разборке/сборке каких-либо узлов и агрегатов. Их применяют как при конвейерной сборке автомобиля, так и при последующем обслуживании машин с пробегом — как на сервисе, так и самостоятельно.

Типичный пример распространенного использования подобных смазок — замена элементов глушителя.

Почему детали прикипают друг к другу? Любой окисел превосходит по объему исходный материал. Скажем, посадка диска на выступ ступицы даже за один сезон может оказаться неразборной. А когда речь заходит о деталях, работающих в условиях высоких температур, то здесь эффект прикипания проявляет себя в полной мере: становится совсем кисло. Для облегчения слесарно-монтажных работ с такими соединениями и придуманы медные смазки.

Где их наносят?

Много ли в автомобиле таких мест, где нужна медная смазка? Довольно много — загибаем пальцы. Итак: свечи зажигания, система выпуска отработавших газов, шпильки выпускного коллектора, тормозные диски и ступицы, суппорты и тормозные колодки, посадочные места кислородных датчиков и т.п... Можно сказать иначе: фактически всё, что работает в зоне высоких температур (в том числе в агрессивной среде) и при больших нагрузках, стоит при первой возможности обработать медной смазкой. На практике это происходит, как правило, при очередном обслуживании того или иного узла в расчете на то, что последующие разборки будут проходить гораздо легче, чем на необработанных автомобилях.

После энергичного встряхивания баллона наносим медную смазку на предварительно очищенную обрабатываемую поверхность. Медная смазка ASTROhim отличается повышенным содержанием ультрадисперсной меди высокой степени химической чистоты. Она обеспечивает тонкое распыление, не стекает при нанесении и экономична в использовании.

В чем их достоинства?

Такие смазки равнодушны к воздействию влаги, соли, реагентов и прочих дорожных «прелестей». Они обеспечивают равномерность затяжки резьбы, повышают ресурс резьбовых соединений, снижают вибрацию и нежелательный шум, предохраняют от износа и коррозии, защищают от сваривания и спекания, значительно облегчают демонтаж ранее обработанных узлов, ускоряя их последующую сборку. И еще обладают отменными противозадирными свойствами.

Некоторые смазки, такие как, например, производства ASTROhim, работают в огромном температурном диапазоне от — 30 до 1100 °С, имеют высокую адгезию с металлами. Они не текут и не плавятся и являются «долгоиграющими» препаратами, рассчитанными на длительный срок службы.

Как использовать?

Сложностей в применении медных смазок нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на необходимость предварительной очистки обрабатываемой поверхности — там не должно быть ни пыли, ни грязи, ни следов старой смазки, ни рыхлой ржавчины с окалиной. Если препарат содержится в аэрозольном баллоне, то перед использованием требуется энергично встряхивать его в течение примерно двух минут. Затем содержимое баллона распыляют на очищенные детали. Вот, собственно, и все.

Есть ли ограничения?

Да, некоторые пожелания есть. Следует, например, избегать попадания медной смазки на резиновые детали — уплотнители, колпачки, а также на тормозные диски. Впрочем, у каждого препарата есть особенности, оговоренные в инструкции по применению.

А мне-то это зачем?

Возможно, обычному «наезднику», привыкшему часто менять машины, знать про медные смазки и не нужно. Но любой автомобиль скажет за обслуживание с ее применением «спасибо». То же самое заметят владельцы машин, которые пользуются ими в течение хотя бы нескольких сезонов, а также обладатели автомобилей, приобретенных на вторичном рынке. К тому же автомир еще не перешел на одноразовые автомобили, да и нескоро перейдет. Вот почему медные смазки долго будут присутствовать в арсеналах как профессиональных сервисменов, так и автовладельцев, привыкших многое делать своими руками.