169 км/ч по бездорожью?! Легко. Если это БАГГИ FunCruiser2000 SuperSport-R. На самый быстрый вездеход России и другую технику для активного отдыха можно было посмотреть в Экспоцентре на Красной Пресне, где прошли выставки «Вездеходер» и «Мотозима».

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Посмотреть действительно было на что. От штучных самодельных вездеходов до мелкосерийной техники.

К примеру, на стенде компании «Пелец» был представлен гусеничный вездеход-амфибия «Пелец Мини» уже успевший стать популярным, а также новинки 2019 года мотобуксировщик «Аляска» и снегоболотоход «Пелец Транспортер».

Московский завод «Сапфир» презентовал вездеход Terranica Dreamtrack с двухлитровым турбодизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Кроме водителя в вездеходе могут следовать еще пять пассажиров. К тому же он снабжен системой отопления, которая, несмотря на тентованный верх позволяет даже при температуре окружающей среды до —50°C, поддерживать в салоне комфортную температуру.

Мотобуксировщик «Аляска» с 15-сильным двигателем и грузоподъемностью более 400 кг.

Вездеход Terranica Dreamtrack Вездеход Terranica Dreamtrack Вездеход Terranica Dreamtrack

Завод ЗИД показал специальное транспортное средство снегоболотоход «Бархан», который можно было проверить в действии на уличной площадке — он оснащен сверхнадежным 200-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением, который помогает разгоняться до 40 км/ч, а также мототрансформер МТР-2 «Вьюга», предназначенный для передвижения по акватории замерзших рек и водоемов, по снегу в лесу или протоптанным снежным путям со скоростью до 25 км/ч.

Снегоболотоход «Бархан» Снегоболотоход «Бархан» Мототрансформер МТР-2 «Вьюга»

Огромный интерес вызвал вездеход AG 20 от Алексея Гарагашьяна. В новом вездеходе большое внимание было уделено комфорту пассажиров, ведь вместимость машины составляет до 11 человек, включая спальные места.

Вездеход AG 20 от Алексея Гарагашьяна

Конечно, не обошлось без снегоходов от компаний Stels, Polaris, BRP, Yamaha и других известных производителей. Кроме того, фестиваль скорости «Байкальская миля» показал самый быстрый автовездеход России БАГГИ FunCruiser2000 SuperSport-R, который установил рекорд скорости на льду 169,16 км/ч.

Самый быстрый автовездеход России БАГГИ FunCruiser2000 SuperSport-R

Выставка «Вездеходер» состоялась впервые и сумела передать атмосферу тех путешествий и экспедиций, в которых сплетаются смелость людей и мощь техники. Ведь именно благодаря таким людям, техника достигает своих предельных показателей. Если дух приключений и путешествий вам знаком, приходите на выставки «Вездеходер» и «Мотозима» в 2020 году!

Ока 4х4 Вездеход «Болотоход» с силовым агрегатом ВАЗ-11113, раздаточной коробкой Suzuki Samurai и мостами от УАЗ 469. Топливный бак вмещает 40 л. Запас хода по бездорожью — 80 км. Максимальная скорость — 45 км/ч.

Вездеход «ДИФ» 700-сильный Jeep Wrangler JK «Вандал».