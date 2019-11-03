«Дорогие» налогоплательщики: машины Хабиба, Дзюбы, Квята...

Налоги — то немногое, что роднит простых граждан с очень обеспеченными гражданами. Например, с элитой российского спорта. Но если первые подчас едва наскребают несколько тысяч рублей, чтобы заплатить за подержанную Ладу Гранту, то вторые не парятся по поводу нескольких сотен тысяч налоговых рублей за спорткар.

Хабиб Нурмагомедов

Карьера: боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе.

Возраст: 31 год.

Годовой доход: 736 млн. рублей.

Автопарк титулованного спортсмена представляет собой довольно необычное сочетание. В нем нашлось место и для Mersedes-AMG GT S, который ему подарил дагестанский бизнесмен и меценат Зиявутдин Магомедов; и для BMW 6-ой серии, который он купил уже сам за 5 миллионов рублей; и даже для отечественной Лады Весты. Детище российского автопрома — подарок главы Хасавюртского района (Дагестан) Джамбулата Салавова по случаю очередной победы спортсмена. К слову, первая машина бойца тоже была российской сборки. В начале карьеры Хабиб ездил на белой Ладе Приора, которую он уже продал.

Mersedes-Benz AMG GT S. Примерная стоимость: 12 млн. рублей. Транспортный налог: 164 430 рублей в год. BMW 6-ой серии. Примерная стоимость: 5 млн рублей. Транспортный налог: 94 500 рублей в год. Lada Vesta. Примерная стоимость: 800 тыс. рублей. Транспортный налог: 1 200 рублей в год.

Александр Овечкин

Карьера: хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ Washington Capitals, обладатель Кубка Стэнли-2018

Возраст: 34 года

Годовой доход: 928 млн рублей в год

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Машины одного из самых высокооплачиваемых спортсменов НХЛ разбросаны по разным странам. Любимым считается автомобиль Mercedes-Benz SL 65AMG Black Series стоимостью свыше 300 тыс. долларов (как-никак ручная сборка). На нем звезда хоккея колесит в США. Надо заметить, машина довольно редкая. Всего в мире насчитывается чуть больше 350 штук. Номер у автомобиля тоже уникальный — «AO-GR8», что можно перевести как Alex Ovechkin GReat 8 (). Очевидно, с самооценкой у хоккеиста проблем нет.

По Москве спортсмен передвигается на BMW M6, к которой приложили руку мастера тюнинг-ателье Vorsteiner. Апгрейд, по слухам, обошелся Овечкину в 15 тысяч долларов. Номера у машины, опять же, непростые — «А008АА 199». Совпадение? Не думаем…

Есть у Овечкина и черный Mercedes G65 AMG. Таким в столице уже никого не удивишь. Известно, что раньше спортсмен владел двумя «Гелендвагенами». Второй — белого цвета, ему подарил Владимир Путин после победы нашей сборной на Чемпионате мира по хоккею в 2014 году. Однако любитель быстрой езды Овечкин разбил машину в ДТП, не отъездив на ней и года.

Александр Овечкин BMW M6. Примерная стоимость: 3 млн рублей. Транспортный налог: 76 000 рублей в год. Mercedes G65 AMG. Примерная стоимость: 5 млн рублей. Транспортный налог: 91 800 рублей в год

Артемий Панарин

Карьера: хоккеист, крайний нападающий клуба НХЛ New York Rangers. Обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА

Возраст: 27 лет

Годовой доход: 745 млн рублей

Коллега Александра Овечкина по цеху в свободное время предпочитает передвигаться по Питеру на трицикле Spyder, который скромно называет «еще одним своим хобби». Фанаты спортсмена в восторге от такой игрушки — иначе как объяснить кучу лайков и положительных комментариев в соцсетях.

Погода в Северной столице переменчива, так что спортсмену время от времени все же приходится забираться под крышу… Хорошо, когда это крыша от почти что новенького BMW X5, купленного им у хоккеиста Алексея Ковальчука. Приобретение Артемий Панарин решил обтянуть пленкой. За советом также обратился к подписчикам в Instagram и, по итогам голосования, остановил выбор на темно-сером глянце (цвет «мокрый асфальт»).

трицикл Spyder F3 LTD SE 6. Примерная стоимость: 1,5 млн рублей. Транспортный налог: 5 750 рублей. BMW X5. Примерная стоимость: 6,7 млн рублей. Транспортный налог: 37 350 рублей в год.

Артем Дзюба

Карьера: футболист, капитан сборной России, чемпион России 2018/2019

Возраст: 31 год

Годовой доход: 346 млн рублей

Нападающий петербургского «Зенита» ценит не только комфорт, но и динамику, так что выбирает автомобили люкс-класса с внушительным количеством лошадок под капотом. Сейчас Дзюба ездит на черном Mercedes-Benz CLS-klasse. Благодаря 525-сильному движку этот «немец» способен разогнаться до сотни за каких-то 4,4 секунды. То, что нужно для питерских пробок. Машина не новая, ее спортсмен приобрел шесть лет назад.

По некоторым данным, в арсенале футболиста еще имеется подержанный Mercedes-Benz S-klasse 63 AMG черного цвета. Таким в «Зените» владеет не только Дзюба: у Ярослава Ракицкого и у Олега Шатова такая же модель. Командное единство проявляется даже при выборе автомобиля.

Артем Дзюба Mercedes-Benz S-klasse 63 AMG. Примерная стоимость: 8 млн рублей. Транспортный налог: 175 500 рублей в год Mercedes-Benz CLS-klasse. Примерная стоимость: 3 млн рублей. Транспортный налог: 83 550 рублей в год.

Игорь Акинфеев

Карьера: вратарь и капитан клуба ЦСК (Москва), рекордсмен по числу сухих матчей среди голкиперов в России

Возраст: 33 года

Годовой доход: 224 млн рублей

«Больше игрушек, красивых и разных!», — примерно так звучит девиз экс-голкипера сборной России по футболу. Любимой считается Mercedes-Benz SL 65 AMG с откидной крышей, на котором так приятно проехаться летним вечером по ночной Москве. Просторная, мощная и быстрая (

630 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды — прим. ред.

)… Наверное, такой и должна быть машина за 17 млн рублей.

Заходя в гараж, спортсмен, наверняка, иногда стоит перед сложным выбором: все-таки Mercedes или Audi R8 с 10-цилиндровым движком мощностью 525 лошадей? Вторая тоже достойна внимания, ведь по своей сути она — гоночный зверь, прирученный для поездок в городских условиях. Судите сами: разгон до 100 км/ч — 3,9 секунды.

Для загородных поездок у Акинфеева всегда наготове кроссовер Jaguar F-Pace. В числе его главных преимуществ — дизайн, большой для своего класса багажник и высокий клиренс. Резвость тоже никто не отменял: ведь в нем 380 л.с. Очень даже неплохо для кроссовера.

Mercedes-Benz SL 65 AMG. Примерная стоимость: 16,5 млн рублей. Транспортный налог: 283 500 рублей в год. Audi R8. Примерная стоимость: 4,5 млн рублей. Транспортный налог: 157 500 рублей в год. Jaguar F-Pace. Примерная стоимость: 2,8 млн рублей. Транспортный налог: 57 000 рублей

Даниил Квят

Карьера: автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1 в составе команды Toro Rosso

Возраст: 25 лет

Годовой доход: 71 млн рублей

Дома в гараже Даниила Квята дожидается… компактный и демократичный (по меркам наших спортсменов) хэтчбэк Volkswagen Golf R. Легкий и с виду неброский автомобиль разгоняется почти также быстро, как Porsche 911. А все благодаря 310-сильному бензиновому движку EA888 с непосредственным впрыском топлива и новой системой регулировки высоты подъема выпускных клапанов. Как итог: разгон до 100 км/ч за 5,1 секунды для этого «малыша» — вообще не вопрос.

Даниил Квят Volkswagen Golf R. Примерная стоимость: 1,4 млн рублей. Транспортный налог: 46 500 рублей.

Наверняка именно динамика нового Volkswagen Golf R стала решающим фактором при покупке для Квята. По словам владельца, машина «очень классная и удобная».

Фото: Zuma\TASS, Артем Геодакян/ТАСС, Станислав Красильников/ТАСС, instagram, фирмы производители