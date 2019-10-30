Говорят, способ придумали самоделкины, но это не так.

— На интернет-форумах утверждают, что для моторов с алюминиевым блоком ни один производитель не разрешает ремонт путем загильзовки. Якобы этот способ придумали самоделкины — и качество таких работ соответствующее. Так можно ли гильзовать?

— Двигатели с грамотно загильзованным алюминиевым блоком цилиндров ходят по 150 000 км и больше. Но из-за разного коэффициента расширения алюминия (блок) и чугуна (гильза) возможен сдвиг гильзы. Поэтому гильза должна быть с буртиками. Либо ее следует запрессовывать с соответствующим натягом. Не менее важен правильный подбор поршневых колец. Например, слишком мягкие кольца для алюминиевых стенок с никасиловым покрытием не подходят для чугунных гильз, так как быстро истираются.

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Фото: фирмы-производители