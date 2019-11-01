Сегодня, в 9:30 Новый выпуск «За рулем»: Веста после 80 тыс. км, бензин АИ-100, Аркана и ее альтернативы Ноябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже! «За рулем» №11/2019 — это: ЗР МОМЕНТ Удаленное обжалование штрафов с камер — уже в следующем году? ЗР ПРЕМЬЕРА Volkswagen Golf остался в прежних габаритах, но это совсем другая машина! Новый Volvo S60 умеет собирать мусор. Не верите? Первая встреча: Skoda Octavia следующего поколения Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 с новым турбомотором Новый Land Rover Discovery Sport — сенсорные экраны и тотальная гибридизация На чем приятнее передвигаться по Камчатке — на Porsche Cayenne Coupe или на Ми‑8? Новый Suzuki Jimny как услада для души ЗР АКТИВ Разбираемся в судьбе российских дорог — платных и бесплатных Что не так в Правилах дорожного движения и почему их хотят переписать? ЗР ТЕСТ Если Renault Arkana круче Дастера и Каптюра, то пусть покажет себя в схватке с кроссоверами Nissan Qashqai и Kia Sportage Видеорегистраторы-новинки: проверяем их зрение и выбираем лучший Новая Mazda 3 против бестселлера Kia Ceed и эталонного Фольксвагена Golf ЗР ЭКСПЕРТ Как выбрать АКБ? Тестируем десяток батарей именитых брендов Бензин АИ‑100: в какие моторы есть смысл его заливать? Выбираем б/у: Hyundai ix35 ЗР РЕСУРС Метан в машине: подсчитываем выгоду и ищем АГНКС Парк ЗР: Лада Веста после 80 000 км А также: С чего был скопирован советский автомобиль КИМ‑10? По Байкалу — на кроссоверах Kia Sportage Серийный пикап-трансформер Skoda Felicia Fun Новые модификации грузовичка УАЗ Профи, которых вы не видели На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем». Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков. Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке. Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине. Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
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