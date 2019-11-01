Новый выпуск «За рулем»: Веста после 80 тыс. км, бензин АИ-100, Аркана и ее альтернативы — журнал За рулем

Новый выпуск «За рулем»: Веста после 80 тыс. км, бензин АИ-100, Аркана и ее альтернативы

Ноябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №11/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Удаленное обжалование штрафов с камер — уже в следующем году?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Volkswagen Golf остался в прежних габаритах, но это совсем другая машина!
  • Новый Volvo S60 умеет собирать мусор. Не верите?
  • Первая встреча: Skoda Octavia следующего поколения
  • Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 с новым турбомотором
  • Новый Land Rover Discovery Sport — сенсорные экраны и тотальная гибридизация
  • На чем приятнее передвигаться по Камчатке — на Porsche Cayenne Coupe или на Ми‑8?
  • Новый Suzuki Jimny как услада для души

ЗР АКТИВ

  • Разбираемся в судьбе российских дорог — платных и бесплатных
  • Что не так в Правилах дорожного движения и почему их хотят переписать?

ЗР ТЕСТ

  • Если Renault Arkana круче Дастера и Каптюра, то пусть покажет себя в схватке с кроссоверами Nissan Qashqai и Kia Sportage
  • Видеорегистраторы-новинки: проверяем их зрение и выбираем лучший
  • Новая Mazda 3 против бестселлера Kia Ceed и эталонного Фольксвагена Golf

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Как выбрать АКБ? Тестируем десяток батарей именитых брендов
  • Бензин АИ‑100: в какие моторы есть смысл его заливать?
  • Выбираем б/у: Hyundai ix35

ЗР РЕСУРС

  • Метан в машине: подсчитываем выгоду и ищем АГНКС
  • Парк ЗР: Лада Веста после 80 000 км

А также:

  • С чего был скопирован советский автомобиль КИМ‑10?
  • По Байкалу — на кроссоверах Kia Sportage
  • Серийный пикап-трансформер Skoda Felicia Fun
  • Новые модификации грузовичка УАЗ Профи, которых вы не видели

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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