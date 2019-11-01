Новый выпуск «За рулем»: Веста после 80 тыс. км, бензин АИ-100, Аркана и ее альтернативы

Ноябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №11/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Удаленное обжалование штрафов с камер — уже в следующем году?

ЗР ПРЕМЬЕРА

Volkswagen Golf остался в прежних габаритах, но это совсем другая машина!

Новый Volvo S60 умеет собирать мусор. Не верите?

Первая встреча: Skoda Octavia следующего поколения

Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 с новым турбомотором

Новый Land Rover Discovery Sport — сенсорные экраны и тотальная гибридизация

На чем приятнее передвигаться по Камчатке — на Porsche Cayenne Coupe или на Ми‑8?

Новый Suzuki Jimny как услада для души

ЗР АКТИВ

Разбираемся в судьбе российских дорог — платных и бесплатных

Что не так в Правилах дорожного движения и почему их хотят переписать?

ЗР ТЕСТ

Если Renault Arkana круче Дастера и Каптюра, то пусть покажет себя в схватке с кроссоверами Nissan Qashqai и Kia Sportage

Видеорегистраторы-новинки: проверяем их зрение и выбираем лучший

Новая Mazda 3 против бестселлера Kia Ceed и эталонного Фольксвагена Golf

ЗР ЭКСПЕРТ

Как выбрать АКБ? Тестируем десяток батарей именитых брендов

Бензин АИ‑100: в какие моторы есть смысл его заливать?

Выбираем б/у: Hyundai ix35

ЗР РЕСУРС

Метан в машине: подсчитываем выгоду и ищем АГНКС

Парк ЗР: Лада Веста после 80 000 км

А также:

С чего был скопирован советский автомобиль КИМ‑10?

По Байкалу — на кроссоверах Kia Sportage

Серийный пикап-трансформер Skoda Felicia Fun

Новые модификации грузовичка УАЗ Профи, которых вы не видели

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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