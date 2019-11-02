«Прокачать» машину? Можно, если ГИБДД разрешит

Многие автовладельцы задумываются над тем, как доработать свою машину: добавить новую опцию, к примеру. Читатель «За рулем» решил установить в свой автомобиль люк и попросил разъяснить, нужно ли легализовывать такой тюнинг и как это сделать. Наши эксперты всегда готовы помочь.

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Здравствуйте. Хочу установить, врезать люк в крышу собственного автомобиля. Скажите пожалуйста какие документы, справки нужно от автомастерской, ГИБДД, ЖЭУ, пенсионного фонда и т.д.? Чтобы не было проблем при прохождении техосмотра, продажи (покупки) автомашины. Спасибо.

С уважением к вашему журналу и к вам. Лариса М.

Ответ юриста

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автоюрист, заместитель главного редактора «Радио Автодор»

Установка люка является внесением изменения в конструкцию транспортного средства. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, а также Закон РФ «О безопасности дорожного движения» обязывают автовладельцев подтверждать безопасность такой переделки.

Вам нужно обратиться с заявлением о внесении изменений в ГИБДД, получить предварительное разрешение, затем в экспертную организацию (список организаций можете узнать в ГИБДД). У экспертов получаете разрешение на установку, затем устанавливаете в автосервисе. Далее опять к экспертам за заключением о безопасности транспортного средства с внесенными изменениями. И только затем в ГИБДД для внесения изменений в регистрационные документы. Это вкратце.

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