BMW 3-й серии и Genesis G70: баварские уроки

«Дорогие» налогоплательщики: машины Хабиба, Дзюбы, Квята... Налоги — то немногое, что роднит простых граждан с очень обеспеченными гражданами. Например, с элитой российского спорта. Но если первые подчас едва наскребают несколько тысяч рублей, чтобы заплатить за подержанную Ладу Гранту, то вторые не парятся по поводу нескольких сотен тысяч налоговых рублей за спорткар. Самые крутые вездеходы страны — все и в одном месте 169 км/ч по бездорожью?! Легко. Если это БАГГИ FunCruiser2000 SuperSport-R. На самый быстрый вездеход России и другую технику для активного отдыха можно было посмотреть в Экспоцентре на Красной Пресне, где прошли выставки «Вездеходер» и «Мотозима». «Прокачать» машину? Можно, если ГИБДД разрешит Многие автовладельцы задумываются над тем, как доработать свою машину: добавить новую опцию, к примеру. Читатель «За рулем» решил установить в свой автомобиль люк и попросил разъяснить, нужно ли легализовывать такой тюнинг и как это сделать. Наши эксперты всегда готовы помочь.