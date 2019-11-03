BMW 3-й серии и Genesis G70: баварские уроки — журнал За рулем

BMW 3-й серии и Genesis G70: баварские уроки

С момента появления первой «трешки» BMW продано больше 15 млн. этих популярных седанов. Genesis G70 на этом фоне выглядит новичком. Но, как мы знаем, побеждает тот, кто хорошо учится.

Genesis G70
Genesis G70

Genesis > G70

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

Сразу перечислю то, что есть в активе обоих конкурентов, и о чем мы их не стали спрашивать на наших экзаменах. BMW 3-й серии с дизельным мотором потрясающе экономичен. А Genesis G70, хоть и на 200 кг тяжелее, но заметно дешевле немецкого учителя.

О том как прошел урок читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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