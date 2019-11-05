Сегодня, в 12:32 Подсветил днище машины. Оформлять надо? — ответ ГИБДД Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Планирую установить подсветку днища на Тойоту. Говорят, что теперь это надо оформлять как внесение изменений в конструкцию. Не врут? Энди, Москва
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Не врут. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение № 9), к изменениям в конструкции транспортного средства относится среди прочего замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах.
При установке на транспортное средство
не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории транспортного средства) требования Правил ООН №№ 48, 53, 74, пункта 1 приложения № 3 к данному техническому регламенту.
Потребуется также документальное оформление доработок в соответствии с Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденными постановлением Правительства от 6 апреля 2019 года № 413.
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