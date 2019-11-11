Каким напряжением надо заряжать старт-стопную батарею?

Электронная начинка машин с функцией «Старт/Стоп» включает в себя специальный контроллер, который следит за состоянием бортового источника питания. Что, впрочем, не избавляет владельца такого автомобиля от необходимости периодически подзаряжать «старт-стопную» батарею. Как же это следует делать?

Доля автомобилей, оснащенных системой «Старт/Стоп», на российском рынке значительно выросла за последние годы. Напомним, что эта функция каждый раз глушит двигатель при торможении на светофорах или коротких остановках при движении в пробках. При этом всё бортовое электрооборудование, включая мощную аппаратуру климат-контроля и аудиосистему, при заглушенном моторе продолжает работать, питаясь от «старт-стопного» источника питания (АКБ).

Очевидно, что в машинах, работающих по алгоритму системы «Старт/Стоп», изначально используется не традиционный, а специальный аккумулятор. Такая АКБ должна не только выдерживать многократные циклы разрядки-зарядки, но и сочетать в себе свойства стартерной батареи, моментально отдающей большой ток при пуске, и тяговой, которая не боится длительного разряда. Всем этим требованиям как раз и отвечают автомобильные аккумуляторы, изготовленные по технологиям EFB, а также AGM.

Специфика заряда EFB-батарей

Сегодня ведущим производителем «старт-стопных» батарей является известная словенская компания TAB, которая поставляет в Россию аккумуляторы брендов TAB и Topla с обозначениями EFB Stop&Go и AGM Stop&Go. При этом, отмечают представители фирмы, каждый из этих типов «старт-стопных» АКБ имеет свою специфику заряда, о чем следует знать владельцам машин, на которых установлены такие батареи. Это связано с их конструктивными особенностями, на которых стоит остановиться подробнее.

Для словенских EFB-батарей максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В.

Так, EFB-батареи TAB и Topla отличаются от обычных кислотных АКБ объемом электролита и более массивными пластинами отрицательных электродов. Их конверты-сепараторы отличаются от стандартных «собратьев» улучшенной микропористой структурой. Все это позволило обеспечить устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB-батареи могут с помощью бортового контроллера быстро восстанавливать емкость практически до 100%. Кроме того, у таких АКБ более чем на треть улучшены показатели пускового тока, а количество циклов заряда-разряда увеличено почти вдвое.

Напряжение полностью заряженной старт-стопной батареи не должно быть ниже 12,7–12,8 В.

Для заряда EFB-батарей в бытовых условиях можно применять те же самые устройства (ЗУ), что и для обычных свинцово-кислотных АКБ, например, популярные на нашем рынке цифровые отечественные аппараты «Кулон-715d» и «Вымпел-27», импортные Smart Power SP8N, Аirline, New Chance или их аналоги. При использовании автоматических приборов с настройками зарядного тока и напряжения на них обязательно надо выставить требуемые значения этих параметров. Это необходимо для достижения оптимального алгоритма заряда. Для EFB-батарей Topla и TAB максимум зарядного напряжения составляет 14,8 В, рекомендуемое значение зарядного тока — одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. Подробности — в ролике ниже.

Заряд AGM-аккумуляторов — на контроль!

Отдельная тема — автомобильные AGM-аккумуляторы. Напомним, что электролит у этих батарей не жидкий, а «адсорбированный» — его роль выполняют пропитанные серной кислотой стекловолоконные маты, облегающие пластины. Кстати, отсюда и идет аббревиатура технологии AGM, расшифровывающаяся как Absorbent Glass Mat. Блоки пластин в таких АКБ плотно прижаты друг к другу, что помогает надежно удерживать активную массу на решетках. Касаясь применимости AGM-батарей брендов TAB и Topla, отметим, что их выпускают для «премиальных» автомобилей с функцией «старт-стоп».

Для фирменных AGM-батарей TAB или Topla максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,2–14,4 Вольт.

По своим свойствам они совмещают в себе достоинства тяговых АКБ, не боящихся глубоких разрядов, и мощных стартерных батарей, выдающих высокие пусковые токи. Если говорить об эксплуатационных показателях AGM-батарей TAB или Topla, то они обеспечивают в три раза больше циклов разряда-заряда, а их пусковая мощность на 30% выше, чем у традиционных батарей. Что же касается особенностей заряда AGM-аккумуляторов, то эта процедура примерно такая же, как и для других типов стартерных АКБ. Но отличия все же имеются — они касаются контроля уровня максимального зарядного напряжения, превышать который крайне не рекомендуется. Более детально об этом можно узнать из специального видеоролика.

Как можно было видеть, для автомобильных AGM-батарей TAB или Topla максимальное значение напряжения составляет 14,2–14,4 Вольт, которое и нужно выставить на зарядном устройстве. Что касается силы тока, то максимальное рекомендуемое значение зарядного тока должно составлять одну десятую емкости АКБ, указанной на ее этикетке. Если же вы намерены использовать полностью автоматические ЗУ, не имеющие дополнительных внешних настроек, предпочтительными будут те аппараты, у которых предусмотрен специальный режим для заряда AGM-батарей.