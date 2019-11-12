Для этого даже не нужно быть электриком.

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На Kia Ceed JD в ходовых огнях установлены двухнитевые лампочки 21/5 ватт — такие же, как и в задних фонарях. Но спираль на 5 ватт не используется. Когда перегорает лампа в ходовом огне, сюда можно установить лампу из внутренней секции заднего фонаря, в которой, наоборот, задействована только спираль на 5 ватт.

Кстати, у меня в гараже есть большой запас однонитевых ламп на 21 ватт, которые тоже можно использовать для ходовых огней: чтобы установить их в патрон для двухнитевых ламп, нужно подпилить напильником один из выступов на цоколе, так как они расположены на разной высоте. Даже на одном выступе лампа сидит в патроне плотно.

И. Логинов, Пермь

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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