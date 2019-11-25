Тормозные диски заржавели за один день стоянки. Почему?

После вечернего дождя утром владелец с ужасом лицезреет проржавевшие тормозные диски. Но не стоит думать, что они некачественные.

Особенно обидно в таких случаях владельцам машин с дорогими легкосплавными дисками, сквозь спицы которых отлично просматривается тормозной диск.

Почему же они так быстро ржавеют?

Часто при постановке на парковку тормозные диски еще горячие или даже раскаленные. Скорость химической реакции растет с увеличением температуры — таков один из основополагающих законов природы. А коррозия сплавов на основе железа (диски — чугунные) — обычная химическая реакция соединения железа с кислородом с образованием оксида железа Fe₂O₃.

Но не бойтесь такой ржавчины, если она образовалась за время недолгой стоянки. Первое же торможение сотрет ее без следа.

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Гораздо хуже чувствуют себя тормозные диски автомобилей, которые ездят редко. У них за время длительной стоянки начинаются такие коррозионные повреждения поверхности диска, которые колодки уже не могут стереть. Дело в том, что зловредный оксид Fe₂O₃ имеет очень высокую твердость, и его бугристая поверхность стачивает накладку колодки как будто «болгаркой». Никакой самоочистки! Такие участки начинаются обычно на самом большом и самом малом радиусах рабочей поверхности диска и постепенно, как чума, распространяются к середине.

Против такой экспансии бессильны любые методы, кроме проточки тормозных дисков на специальном оборудовании или на токарном станке. Альтернатива — замена тормозных дисков вместе с колодками. Чаще всего проблемы начинаются на задних тормозных дисках, но если поездки совсем редки, то и на передних дисках, особенно с внутренней стороны. Ездить с такими не работающими половиной поверхности дисками можно лишь очень осторожно. Ведь при таком поражении значительно сокращается рабочая площадь соприкосновения колодок с диском. Представьте, что массивный Туарег придется останавливать колодками от Оки, а саму Оку — велосипедными колодками...

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