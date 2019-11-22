Атлас дорог: читатели «За рулем» тестируют кроссовер Geely

Народный тест-драйв Geely Atlas проходил в суровых климатических условиях крайнего севера… Москвы. Не все желавшие принять участие в мероприятии смогли сюда добраться. Однако в итоге дождь, слякоть и мокрый снег стали дополнительными опциями в программе испытаний.

Момент подрыва

Станислав Искандеров, 26 лет

Первые ощущения у меня достаточно приятные. Хочу отметить хорошую шумоизоляцию: мы едем в ненастную погоду, идет дождь, но шум от колесных арок при этом минимален.

После нескольких километров понимаешь, что сиденье удобное. Впрочем, в районе лопаток упирается верхняя часть подушки. По вылету руля хотелось бы иметь возможность придвинуть его ближе к себе: из-за большого роста приходится отодвигать сиденье дальше, чтобы ногам было комфортно. В городе руль имеет достаточно острый отклик на повороты. Это помогает маневрировать. Редкое наблюдение: боковые зеркала показывают слишком много информации, и это не очень мне нравится.

При нажатии педали акселератора автомобиль реагирует очень резво; есть небольшая задержка, но она некритичная. Тяга мотора с низов отменная, особенно в городе хорошо чувствуется момент подрыва. На трассе есть небольшой спад после 100 км/ч, но в целом динамика достаточная.

Попробовал проехать 90-градусный поворот на скорости, чтобы понять устойчивость автомобиля в экстренных ситуациях. По движению передней оси и контрсмещению руля понятно, что реакции автомобиля легко поддаются корректировке. Система стабилизации при этом вмешивается достаточно тактично.

Также интересно с моим ростом — более 186 сантиметров — понять, насколько комфортно будет пассажиру, сидящему за водителем. Пространства над головой достаточно, в плечах — широко, между коленями и спинкой водительского кресла вмещаются три пальца. Кроме того, есть подлокотник, правда, с глянцевой отделкой, которая моментально пачкается, и подогрев сидений, что крайне приятно в наших погодных условиях. Подушка коротковата, но угол удобный. Думаю, что рослым пассажирам будет комфортно.

Детский сад сзади

Дмитрий Усачев, 37 лет

Про меня важно знать, что я многодетный отец. Поэтому воспринимаю автомобиль иначе, чем большинство автомобилистов. Для меня главное не руль, не дизайн панели, не турбированный движок. В первую очередь, я обращаю внимание на заднее сиденье, потому что разместить трех маленьких детей в автомобиле — большая проблема.

Но пока я за рулем, расскажу о впечатлениях водительских. Начнем с навигации. Многие в Москве ездят по Яндексу, но в моем случае это всегда сопряжено с некоторым весельем! Потому что одну из дочерей зовут Алиса. Каждый раз, когда я обращаюсь к навигатору: «Привет, Алиса!», начинается параллельный диалог с дочкой.

Я уже немного знаком с машиной: тестировал модель с атмосферным двигателем. Турбированный вариант едет более чем достойно. Первый скачок с 0 до 40 км очень приятный. Кстати, по поводу шумоизоляции: здесь тихо!

К сожалению, у меня сейчас нет с собой главного инвентаря — трех детских кресел. Но самое удивительное, что в этот автомобиль они без проблем и полноценно встают — не боком, не друг на друге. А еще важно, что когда ты, как кентавр, стоишь наполовину в авто, а наполовину на улице под дождем и пристегиваешь детей, то часто процесс занимает минут 10–20. Здесь же на это уйдет около 3 минут.

Еще один приятный момент: у подавляющего большинства китайских машин есть внушительное пространство для пассажирских ног. Это сделано, чтобы любой китайских бизнесмен чувствовал себя даже в маленьком авто большим человеком. Но для нас, многодетных отцов, прелесть этой особенности в том, что дети будут максимально удалены от кресла водителя и не смогут стучать ногами по спинке.

Еще отмечу багажник, в который я бы смог положить две детские коляски, часть детского кресла и две большие сумки. В общем, многодетным семьям рекомендую.

Порядок с кармашками

Алексей Зверев, 37 лет

Садясь за руль, видишь, в первую очередь, немецкую солянку. Джойстик напоминает дизайн из германских авто, кнопки электронных помощников тоже имитируют «немцев», клавиша паркинга, перегруженные рулевые рычаги — все это оттуда. Но в целом скомпоновано неплохо.

Приятно, что есть функция AutoHold. И, судя по всему, есть еще и отключение ESP.

Подвеска на удивление энергоемкая, и никаких пробоев в ее работе я не заметил, хотя мы и поездили по ямам печальной промзоны. Рулевое управление острое, валкости не наблюдаю. Единственное, что смущает в движении автомобиля, — это педаль газа: вроде бы, она резвая, но в «околонулевой» зоне не чувствуется. Во всяком случае, я ее не совсем понимаю и боюсь дернуться рывком. В плане динамики в режиме «спорт» машинка очень бодрая. Коробка переключает скорострельно, ускорение приятное. Не вжимает, конечно, в сиденье, но едет достойно. То есть на трассе машина не спасует.

Штатная мультимедия выглядит прилично, но вопрос заключается в том, через сколько месяцев этот андроид начнет тупить. Удивили подстаканники — кофе, конечно, поставишь, но литровую бутылку — вряд ли. А еще я обнаружил отличную нишу для телефона с USB со стороны водителя. С кармашками в машине все в порядке!

Цена ниже рынка

Илья Васильченко, 28 лет

Я из Воронежа, переехал в Москву сравнительно недавно. Иногда езжу к родителям, но не так часто, как хотелось бы. В первую очередь, из-за того, что нынешний автомобиль не вселяет уверенности в силу его возраста и пробега далеко за 300 тысяч. Но появилась возможность накопить на новый автомобиль. Рассматриваю полноприводный кроссовер, потому что в принципе хочу путешествовать по России: в Мурманск, на Байкал и прочие места. Geely Atlas вписывается в тот бюджет, который я готов потратить.

Конечно, удивили его размеры, я думал, что он поменьше. В ширину это очень приятный автомобиль. Первое, что я заметил, — на контрасте со своей старой машиной — отсутствие какой-либо вибрации при пуске двигателя. Нет пинков и при переключении из режима «паркинг» на заднюю передачу или в режим «драйв».

Хорошая динамика и работа селектора: я утопил педаль газа, но автомобиль не стал загонять стрелку тахометра в красную зону. Хотя некоторая нервность есть, но, возможно, сказывается отсутствие привычки к электронной педали газа.

В целом машина располагает к дальним поездкам. Хорошая обзорность, удобные зеркала, плотная подвеска. Посторонних звуков при проезде стыков и гребенки не слышно. Средний расход топлива в моем режиме вождения получился 11 литров. Думаю, что это нормальный показатель с учетом того, в каких условиях проходит тест-драйв. Еще радует сравнительно невысокая стоимость автомобиля, я бы сказал, что она ниже рынка тысяч на 100–150. Купил бы я его? — Почему нет!

Тип кузова Кроссовер Количество мест 5 Длина 4519 мм Ширина 1831 мм Высота 1694 мм Колёсная база 2670 мм Дорожный просвет 163 мм Полная масса 1945 кг Максимальный объем багажника 397 л Объём топливного бака 60 л Марка топлива не ниже АИ-92 Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 8.1 л