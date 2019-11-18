Инспектор оштрафовал за пленку. А я не согласен! — комментарий ГИБДД — журнал За рулем

Инспектор оштрафовал за пленку. А я не согласен! — комментарий ГИБДД

Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Меня оштрафовал инспектор ДПС за то, что на лобовом стекле наклеена прозрачная атермальная пленка, которая значительно снижает нагрев салона от солнца и тем самым повышает безопасность. Считаю, что служебное рвение сотрудников ГАИ чрезмерно и имеет прямо противоположный безопасности эффект.

А. Тимерзянов, Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Не согласен. Разумеется, должны быть соблюдены требования законодательства РФ об административных правонарушениях: прежде чем выносить решение о привлечении к ответственности, инспектор обязан провести измерения светопропускания стекол транспортного средства.

Для ветрового и передних боковых стекол светопропускание должно быть не менее 70 %. Величина данного показателя установлена Техническим регламентом Таможенного союза на основании Правила ЕЭК ООН № 43.

Учитывая, что обеспечение обзорности является одним из важнейших условий безопасного движения, правоприменительная деятельность сотрудников Госавтоинспекции, направленная на выявление нарушений норм светопропускания стекол и профилактику правонарушений данного вида, представляется обоснованной как юридически, так и с точки зрения здравого смысла.

  • А можно ли затонировать половину бокового стекла? Ответ Михаила Черникова — тут.

Фото: depositphotos

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