Необратимыми последствиями закончился дорожный конфликт между водителем и пешеходом в подмосковных Мытищах. На мужчину, переходившего проезжую часть, едва не наехал внедорожник Volvo, и рассвирипевший шофер, с которым нарушитель вступил в диалог, воткнул ему в шею нож.
Наверняка многим знакомо: едешь себе спокойно за рулем, как вдруг возникает ощущение, будто бы ансамбль тарелочников и барабанщиков решил дать внеочередной концерт. Головная боль — штука очень неприятная, а в дороге еще и опасная. Что делать?