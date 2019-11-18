Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Меня оштрафовал инспектор ДПС за то, что на лобовом стекле наклеена прозрачная атермальная пленка, которая значительно снижает нагрев салона от солнца и тем самым повышает безопасность. Считаю, что служебное рвение сотрудников ГАИ чрезмерно и имеет прямо противоположный безопасности эффект.

А. Тимерзянов, Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Не согласен. Разумеется, должны быть соблюдены требования законодательства РФ об административных правонарушениях: прежде чем выносить решение о привлечении к ответственности, инспектор обязан провести измерения светопропускания стекол транспортного средства.

Для ветрового и передних боковых стекол светопропускание должно быть не менее 70 %. Величина данного показателя установлена Техническим регламентом Таможенного союза на основании Правила ЕЭК ООН № 43.

Учитывая, что обеспечение обзорности является одним из важнейших условий безопасного движения, правоприменительная деятельность сотрудников Госавтоинспекции, направленная на выявление нарушений норм светопропускания стекол и профилактику правонарушений данного вида, представляется обоснованной как юридически, так и с точки зрения здравого смысла.

А можно ли затонировать половину бокового стекла? Ответ Михаила Черникова — тут.

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