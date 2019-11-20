Инспектор останавливает вас там, где стоять нельзя. Как поступите?

Подать заявление в полицию на недружелюбных соседей был вынужден автовладелец автомобиля Opel в ответ на их угрозы. От мужчины потребовали убрать его машину с парковки, поскольку она принадлежит «враждебному России государству».
Сегодня, 22 ноября 2019 года, должен был вступить в силу приказ Минздрава РФ насчет медсправок. Из которого лично мне пока что понятно одно: отныне получить водительскую медицинскую справку станет и труднее, и гораздо дороже.
Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор.