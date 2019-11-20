Инспектор останавливает вас там, где стоять нельзя. Как поступите?

Вот вам типичная ситуация и несколько сценариев поведения. Только один из них правильный. Угадаете какой?

Незнание — злейший враг автомобилиста, особенно если дело касается общения с сотрудником ГИБДД. Представьте: вы едете по городу, как вдруг натыкаетесь на патруль ДПС. Инспектор жезлом требует от вас остановиться на полосе для общественного транспорта. Ваши действия?

Выбирайте тот вариант, которым воспользовались бы вы, а правильный ответ — на следующей странице.