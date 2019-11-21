Новые модели головных устройств Pioneer: технологичные, сбалансированные, доступные

В новом поколении компания предложила немало интересных «фич», так что хорошее звучание и серьезное оснащение, как оказалось, можно получить и по умеренной цене.
Самое интересное, что новые модели Pioneer, даже начального уровня, уже хорошо оснащены. И пусть в них нет процессоров или сложных обработок звука, но все базовые функции реализованы настолько грамотно и удобно, то даже простую аудиосистему можно гибко настроить и получить приятное и сбалансированное звучание. Причем это касается как моделей в размере 1DIN, так и 2DIN.
К слову, первым делом мы бы обратили внимание именно на модели в размере 2DIN — Pioneer в новом поколении предлагает два очень интересных мультимедийных головных устройства в весьма доступной цене:
Pioneer DMH-G120 и . Заметим, что модельный индекс DMH обозначает Digital Media Head Unit. В иерархии Pioneer он появился впервые, и теперь его будут носить мультимедийные головные устройства без дискового привода. DMH-G221BT
Обе модели относятся к младшей серии G — в них реализованы только базовые функции, что и позволило сделать аппараты такими доступными. Но что приятно, экономия не коснулась качества. В последних поколениях мультимедиа Pioneer используются экраны Clear Type Resistive Touch с очень отзывчивым откликом на касание, и младшие модели — не исключение. Так что управлять ими — одно удовольствие.
Все мультимедийные системы из этой линейки проигрывают аудио в форматах MP3, WMA, WAV и AAC и видео MPEG1, MPEG2, MPEG4 (MP4/MOV/AVI) и DivX. Звуковые настройки включают в себя 7-полосный эквалайзер — в младшем ценовом сегменте это можно считать практически уникальным предложением. Каждый ресивер имеет по две пары RCA-выходов для подключения отдельных усилителей, в каналах сабвуферов можно включить фильтр нижних частот. И, конечно же, традиционно для мультимедийных моделей Pioneer к ним можно подключить камеру заднего вида. В целом обе модели близки по оснащению, но
Pioneer DMH-G221BT оснащена Bluetooth-модулем и пультом ДУ в комплекте.
Среди головных устройств размера 1DIN мы бы отметили модели с индексом 120 —
Pioneer DEH-S120UB (с дисковым приводом) и Pioneer MVH-S120UB (без привода и с укороченным корпусом). Сами они имеют красную подсветку, но являются основой целой серии — есть исполнения с янтарной, зеленой, белой подсветкой или даже с красными кнопками и синим экраном (соответственно, в название добавляется буква: A — amber, G — green, W — white, B — blue).
Эти базовые модели поддерживают не только привычные форматы MP3, WMA и WAV, но и FLAC. К тому же они умеют работать с Android-смартфонами, а их «родственники» из этой же серии
и Pioneer MVH-S120UI MVH-S120UIG — еще и с iPhone. Можно не просто слушать музыку со смартфона через автомобильную аудиосистему, но и управлять с iPhone большинством функций через приложение Pioneer ARC (Advanced Remote Control).
Примечательно, что все магнитолы начального уровня Pioneer позволяют грамотно настроить систему с фронтальными, тыловыми динамиками и сабвуфером — для этого у них есть фильтры нижних и верхних частот (для оптимального согласования акустики и сабвуфера), и они не просто включаются и выключаются, но и гибко настраиваются. Характер звука можно корректировать 5-полосным эквалайзером. Вот вам и начальный уровень.
Здесь же отметим модель чуть постарше —
Pioneer DEH-S220UI
. Во многом её оснащение повторяет возможности «сто двадцатых», но она имеет изменяемую подсветку кнопок — цвет можно настроить точно под штатную подсветку или по своему усмотрению.
В последние несколько лет Pioneer уделяет особое внимание поддержке смартфонов в своих головных устройствах. Только если в базовых моделях это работа через MTP (когда подключенный к USB смартфон используется, фактически, как USB-флешка) и приложение Pioneer ARC, то для более продвинутых моделей Pioneer разработал приложение Pioneer Smart Sync. С ним умеют работать, например,
Pioneer DEH-S320BT
,
MVH-S420BT
и более старшие модели.
Эта, казалось бы, «факультативная» возможность на самом деле способна перевернуть традиционное представление об использовании смартфона в автомобиле. Как и с PioneerARC, через Pioneer Smart Sync удобно управлять настройками головного устройства. Но главная фишка в том, что с этим приложением настроек… становится больше! Например, эквалайзер становится 31-полосным (при настройке из меню доступно 13 полос), добавляется функция быстрой настройки системы по типу кузова Easy Sound Fit, появляется выбор звуковых эффектов и фирменная динамическая обработка звука Super Todoroki Sound.
А ещё Pioneer Smart Sync позволяет запускать установленную на смартфоне навигацию так, что голосовые подсказки начинают транслироваться через аудиосистему, корректно накладываясь на музыку. При этом переключаться между навигацией и основным окном приложения можно не касаясь смартфона, а нажатием на отдельную кнопку головного устройства. Получается, что не только смартфон управляет магнитолой, но и обратно — с магнитолы можно оперативно управлять смартфоном.
Больше того, Pioneer Smart Sync умеет голосом «зачитывать» сообщения СМС или из Whats App. И, конечно же, с ним смартфон становится ещё одним полноценным источником в аудиосистеме — можно слушать музыку, записанную в его памяти или играющую через стриминговое приложение.
К слову, уже упомянутые
Pioneer DEH-S320BT, MVH-S420BT не просто так занимают более высокую ступень в иерархии Pioneer — у них больше возможностей и по части звука. Например, кроме более развитого эквалайзера с тринадцатью полосами и дополнительных настроек в приложении в них есть еще и функция Time Alignment. Задерживая сигналы в отдельных каналах на доли секунды, можно обмануть слух, виртуально «отодвигая» те или иные динамики, и тем самым добиться объемного звучания без «привязки» звука к динамикам.
А еще
Pioneer DEH-S320BT и MVH-S420BT поддерживают формат FLAC с разрешением вплоть до 24 бит / 96 кГц (а это, к слову, уже High Resolution Audio) и имеют функцию караоке. Подключаете любой динамический микрофон к входу AUX и получаете возможность проявить свой вокальный талант, скажем, на пикнике.
Ну а для самых продвинутых в плане звука систем будут интересны модели
Pioneer DEH-S520BT (с CD-приводом) и (медиаресивер). Кроме всего прочего они содержат в себе полноценный процессор (DSP) с задержками, 13-полосным эквалайзером и самое главное — умеют работать в обычном и поканальном режимах. В первом случае система строится традиционно — фронтальные и тыловые динамики плюс сабвуфер. Во втором — фронтальная акустика подключается поканально (мидбасовые динамики в дверях и твитеры — каждый напрямую к своим каналам усиления) плюс сабвуфер. При этом всё очень гибко настраивается прямо из меню аппарата. Pioneer MVH-S520BT
Больше того, в «пятьсот двадцатых», в отличие от моделей помладше, имеется по три пары линейных выходов, так что они хорошо приспособлены в том числе и к сложным системам с несколькими усилителями.
В завершение вернемся к тому, с чего начали, — к выбору конкретной модели магнитолы. Уверены, теперь эта задача уже не выглядит такой сложной. Используя этот гид, можно с легкостью подобрать оптимальный вариант — ровно с теми функциям, которые по-настоящему нужны, и не переплачивать за оснащение, которое кажется Вам необязательными.
Удачных Вам покупок!