Новые модели головных устройств Pioneer: технологичные, сбалансированные, доступные

Выбор автомобильного головного устройства, казалось бы, задача несложная. Но количество вариантов на рынке таково, что немудрено промахнуться и переплатить лишнего или купить магнитолу без нужных функций. Чтобы не ошибиться с выбором, представляем обзор новых моделей Pioneer.

В новом поколении компания предложила немало интересных «фич», так что хорошее звучание и серьезное оснащение, как оказалось, можно получить и по умеренной цене.

Самое интересное, что новые модели Pioneer, даже начального уровня, уже хорошо оснащены. И пусть в них нет процессоров или сложных обработок звука, но все базовые функции реализованы настолько грамотно и удобно, то даже простую аудиосистему можно гибко настроить и получить приятное и сбалансированное звучание. Причем это касается как моделей в размере 1DIN, так и 2DIN.

К слову, первым делом мы бы обратили внимание именно на модели в размере 2DIN — Pioneer в новом поколении предлагает два очень интересных мультимедийных головных устройства в весьма доступной цене: Pioneer DMH-G120 и DMH-G221BT. Заметим, что модельный индекс DMH обозначает Digital Media Head Unit. В иерархии Pioneer он появился впервые, и теперь его будут носить мультимедийные головные устройства без дискового привода.

Обе модели относятся к младшей серии G — в них реализованы только базовые функции, что и позволило сделать аппараты такими доступными. Но что приятно, экономия не коснулась качества. В последних поколениях мультимедиа Pioneer используются экраны Clear Type Resistive Touch с очень отзывчивым откликом на касание, и младшие модели — не исключение. Так что управлять ими — одно удовольствие.

Все мультимедийные системы из этой линейки проигрывают аудио в форматах MP3, WMA, WAV и AAC и видео MPEG1, MPEG2, MPEG4 (MP4/MOV/AVI) и DivX. Звуковые настройки включают в себя 7-полосный эквалайзер — в младшем ценовом сегменте это можно считать практически уникальным предложением. Каждый ресивер имеет по две пары RCA-выходов для подключения отдельных усилителей, в каналах сабвуферов можно включить фильтр нижних частот. И, конечно же, традиционно для мультимедийных моделей Pioneer к ним можно подключить камеру заднего вида. В целом обе модели близки по оснащению, но Pioneer DMH-G221BT оснащена Bluetooth-модулем и пультом ДУ в комплекте.

Среди головных устройств размера 1DIN мы бы отметили модели с индексом 120 — Pioneer DEH-S120UB (с дисковым приводом) и Pioneer MVH-S120UB (без привода и с укороченным корпусом). Сами они имеют красную подсветку, но являются основой целой серии — есть исполнения с янтарной, зеленой, белой подсветкой или даже с красными кнопками и синим экраном (соответственно, в название добавляется буква: A — amber, G — green, W — white, B — blue).

Эти базовые модели поддерживают не только привычные форматы MP3, WMA и WAV, но и FLAC. К тому же они умеют работать с Android-смартфонами, а их «родственники» из этой же серии Pioneer MVH-S120UI и MVH-S120UIG — еще и с iPhone. Можно не просто слушать музыку со смартфона через автомобильную аудиосистему, но и управлять с iPhone большинством функций через приложение Pioneer ARC (Advanced Remote Control).