4 фишки Лады XRAY Cross, которых нет ни у кого (за эти деньги) За время эксплуатации Иксрея Cross в автопарке «За рулем» стало очевидно, что у машины есть несколько нужных функций, которыми не могут похвастать другие Лады, а конкуренты с похожим оснащением ощутимо дороже. Мало кто обращает на них внимание при выборе автомобиля, а зря. Короткий тест на память: БелАЗ выпускал двухколесные автомобили — да/нет? Одноосный тягач БелАЗ‑531, который появился в 1961 году, мог работать только со специальным прицепом. 10 механизмов в машине, которые могут замерзнуть напрочь Близится морозная пора: самое время вспомнить, какие узлы и детали автомобиля могут неожиданно потерять привычную подвижность, добавив владельцу хлопот. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказывает эксперт «За рулем».