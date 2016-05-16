Блог Петра Меньших: новый Opel Corsa  — первый тест — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: новый Opel Corsa  — первый тест

Новую Корсу начинили всем, о чем раньше В-класс не мог и мечтать: 8-ступенчатая коробка передач, матричный свет, самые современные опции — подруливание и поддержание дистанции. И главное, из нее растет электрическая версия.

Opel Corsa
Opel Corsa

Opel > Corsa

Я был свидетелем того, как в течение последнего года Opel носился со своим детищем, вылизывая предсерийные образцы. И вот, наконец, нас — членов европейского Autobest приглашают на первый показ. По всему видно, компания замахнулась на победу в конкурсе. У нее есть целый набор аргументов, среди которых умеренная цена — базовая версия в переводе на наши деньги стоит меньше миллиона рублей.

Обо всех подробностях теста читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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