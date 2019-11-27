Volkswagen Polo за 400 000 руб.: выбираем лучший вариант

Имея 400 000 рублей, можно обратить внимание на дорестайлинговый Polo Sedan. На поиск достойного варианта понадобится время: предложений много, но средний пробег автомобилей великоват — около 100 000 км.

Volkswagen Polo Sedan

Материалы по теме Volkswagen Polo Sedan с пробегом: полный список проблем

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (105 л.с.)

Коробки передач: М5, А6

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки — выше ­среднего по сегменту. Явных слабых мест у кузова нет.

МОТОРЫ: двигатель 1.6 серии CFNA с приличным пробегом имеет неприятную особенность: пока он холодный, стучат поршни при перекладке. Причина — инженерный просчет. Проблема не стала массовой, но помнить о ней при подборе необходимо. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни.

ТРАНСМИССИЯ: 6-ступенчатый автомат Aisin серии TF‑61 завоевал хорошую репутацию, откровенных недочетов у него нет. Механическая коробка имеет свои недостатки, но в целом не доставляет больших хлопот.

ШАССИ: все элементы подвески имеют неплохой ресурс, обычно первый ремонт требуется только после 100 000 км. Компоненты рулевого управления (электрический усилитель встроен в колонку) не вызывают серьезных нареканий.

САЛОН: на фоне большинства конкурентов салон Polo смотрится выигрышно, хотя качество отделки не назовешь высоким. Материалы, использованные в интерьере, стойко переносят тяготы эксплуатации.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Polo Sedan высоколи­квиден. Быстрее всего продаются машины с автоматом и в хорошей комплектации. А вот автомобиль без кондиционера будет ждать покупателя очень долго.

ИТОГ: Polo Sedan — один из лидеров класса по основным потребительским качествам. В целом, машина требует только планового обслуживания. Единственная серьезная проблема — потенциально опасная поршневая старого образца. При подборе лучше рассматривать экземпляры посвежее или дотошно слушать мотор и проверять состояние цилиндров эндоскопом.

Фото: Volkswagen