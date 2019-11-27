Короткий тест на память: как крепили колеса до эпохи Жигулей? — журнал За рулем

Короткий тест на память: как крепили колеса до эпохи Жигулей?

Почему отечественные автопроизводители в один прекрасный день решили, что болт лучше, чем гайка со шпилькой, неизвестно до сих пор.

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До появления Жигулей все колеса на отечественных автомобилях крепились одинаковым способом: гайки наворачивали на шпильки. И только пришельцы с Апеннин потребовали принципиально иного подхода: их колеса стали прикручивать болтами.

Споры о том, какое решение лучше, идут до сих пор.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая редкая и странная поломка случалась у «семерок» Жигулей?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора

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