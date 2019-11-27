Короткий тест на память: как крепили колеса до эпохи Жигулей? Почему отечественные автопроизводители в один прекрасный день решили, что болт лучше, чем гайка со шпилькой, неизвестно до сих пор. «Прикуриваем» от автомобиля: важные моменты, о которых надо знать Аккумулятор сел, двигатель не заводится. Кто не оказывался в подобной ситуации? В холода такое происходит чаще. Поэтому если вы не умеете «прикуривать» от другой машины, срочно учитесь — зима скоро. «За рулем» рассказывает, как делать это правильно. Топ-10 кемперов на любой случай Главная прелесть домов на колесах — в их уникальности. Одни предназначены для комфортного проживания, другие автономны настолько, что позволяют надолго отрываться от цивилизации. Третьим не нужны дороги, а четвертые просто красивые. Но все они невероятно практичны, чем и привлекают к себе столько внимания.