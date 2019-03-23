Крышу срывает: редкая и странная поломка семерки "Жигулей"

Забавный забытый факт из истории Жигулей припомнил обозреватель «За рулем».

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Жигули, хоть и считались надежными автомобилями, время от времени тоже ломались. Такой неисправности, как падение потолка на голову, жигулисты предположить не могли, но тем не менее она случалась.

Начиная с ВАЗ-2107 красивый натяжной потолок сменила жесткая формованная деталь, и иногда она покидала свое место, причем как целиком, так и частями.

Это не было массовым дефектом — просто некоторые сборщики забывали закрепить потолок должным образом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора