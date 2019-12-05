Новый Isuzu D‑Max: главные изменения

В Таиланде, на малой родине едва ли не всех азиатских пикапов, начали выпускать Isuzu D‑Max третьего поколения. Предыдущая машина простояла на конвейере восемь лет и последнее время официально продается в России, так что в следующем году надеемся познакомиться с новинкой на наших дорогах.

Одновременно представили все версии, начиная с аскетичных трудяг, но нам интересны машины с двойной кабиной, в более дорогих комплектациях.

Переднюю часть кузова нарисовали в типично азиатском стиле: вычурную решетку радиатора обрамляют раскосые фары. Пятиместный пикап подрос на 30 мм в длину и на 10 мм в ширину, а колесная база увеличилась на 30 мм.

Рама стала жестче благодаря дополнительным усилителям. Задний мост шире и выносливее, чем у предшественника.

Особое внимание уделили тормозам. Сзади отныне стоят дисковые механизмы вместо барабанных, а передние диски прибавили в диаметре. Фары и фонари у машин в богатых исполнениях — со светодиодными секциями. А еще, как утверждают создатели, серьезно проработана аэродинамика.

Дизели остались прежние — объемом 1,9 и 3,0 литра. Первый остался при своих 150 «лошадях», отдача второго выросла со 177 до 190 сил. Коробки передач (механика производства Isuzu и автомат Aisin) тоже старые, но с иными передаточными числами.

Из новшеств по части оснащения — современная мультимедиасистема, синхронизирующаяся со смартфонами, форсунки стеклоомывателей в поводках дворников, система контроля мертвых зон. Со временем ожидается появление и других помощников водителя.

Через год новый Isuzu D‑Max выйдет и под маркой Mazda.

Топ-10 самых продаваемых пикапов — тут. (D-Maх — в середине списка.)

Подберем бокс на любой автомобиль. Не хотите покупать? Возьмите бокс на крышу в прокат!

Фото: Isuzu