Обгон на перекрестке: тест с подвохом на знание ПДД

В Правилах дорожного движения достаточно четко прописаны требования, связанные с обгонами. Казалось бы, и маневры на перекрестках регламентированы от и до. Вот только все ли водители помнят об ограничениях? Нет, не все — многие упускают из виду одну маленькую деталь. А вы заметите, в чем здесь подвох?

Условия следующие. Вы (на зеленом автомобиле) подъезжаете к нерегулируемому перекрестку. Вам нужно проехать прямо. В этом же направлении медленно едет другой автомобиль (желтый). Разрешен ли здесь обгон — при условии, что вы не наедете на сплошную линию разметки?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.