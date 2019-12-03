Обгон на перекрестке: тест с подвохом на знание ПДД

В Правилах дорожного движения достаточно четко прописаны требования, связанные с обгонами. Казалось бы, и маневры на перекрестках регламентированы от и до. Вот только все ли водители помнят об ограничениях? Нет, не все — многие упускают из виду одну маленькую деталь. А вы заметите, в чем здесь подвох?
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
«За рулем» любит проводить народные тест-драйвы: участники обычно отличаются непредвзятостью мнений и прямотой высказываний. Поездив в новом китайском кроссовере Geely Atlas, читатели нашли как плюсы, так и минусы. Последних, впрочем, оказалось меньше!
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