Лишают прав по двум статьям. Сроки суммируют?

Блог Петра Меньших: Новая Hyundai Sonata доросла до Camry?

Сравнение Сонаты с Кемри уже невольно напрашивается. А ведь совсем недавно об этом никто бы и не подумал. Тому «виной», конечно же, темп роста в Hyundai.