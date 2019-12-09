Сегодня, в 8:00 Лишают прав по двум статьям. Сроки суммируют? Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Сейчас в суде находится мое дело об отказе от проверки на алкоголь, а теперь еще и об оставлении места ДТП. Если меня приговорят по обеим статьям, какой срок лишения мне грозит? Иван, Муром
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по теме
В соответствии со статьей 32.7 КоАП течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее.
Таким образом, если в обоих случаях будет вынесено постановление о лишении права управления транспортным средством, то его продолжительность будет складываться из сроков, назначенных за каждое правонарушение.
Какие документы нужны, чтобы вернуть водительское удостоверение после временного лишения, читайте тут. Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter