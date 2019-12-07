Как выиграть гонку: победители раскрывают свои секреты

Редакция «За рулем» считает, что адреналин от скорости лучше получать не на обычных дорогах, а на специальных трассах. Так и безопаснее, и адреналин гуще! А самый доступный способ — прокатный картинг. Поэтому мы в очередной раз пригласили команды российских представительств автомобильных компаний на традиционную зарулевскую «Рождественскую гонку».

Скорости маленькие? Чушь! У стандартного 9-сильного карта отличная динамика — при умеренной максималке (порядка 90 км/ч) стремительный разгон. И он здорово держится в виражах. Новая трасса на новой территории популярного московского картцентра Forza — 550 метров круг. И этот круг пилоты среднего уровня проходят за 32–33 секунды. То есть средняя скорость на дистанции около 60 км/ч — притом что здесь поворот на повороте. В городском потоке вы такого не добьетесь!

Учитывая, что трасса совсем новая, всем командам в преддверии старта обеспечили полноценные тренировки — заучить конфигурацию, вспомнить правила, наработать тактические схемы. Командная гонка — отличный формат для общения в неформальной обстановке. А уж как она корпоративно сплачивает!

«Рождественскую гонку ЗР» принял столичный картцентр Forza, недавно открывший новый комплекс на новой территории. Многие участники, помимо обязательных комбинезонов и шлемов, использовали специальную защитную экипировку — пример серьезного подхода к мероприятию.

Правила «Рождественской гонки» типовые для «длинных» гонок на прокатных картах. Команда — четыре пилота — может состоять только из сотрудников компании. Капитан должен представлять руководство компании. Каждый пилот должен откатать не менее 15 и не более 30 минут — вся гонка длится 90 минут. Толкаться и вышибать соперников запрещено и штрафуется.

Вызов журнала «За рулем» приняли одиннадцать команд, в том числе от фирм, занимающих ключевые позиции на российском рынке: Lada, Hyundai, Renault и УАЗ. Citroen, Peugeot и Opel, ранее выступавшие раздельно, ныне объединились под знаменами концерна PSA. Многие компании завсегдатаи наших мероприятий, за многие годы не пропустили ни одного состязания — например, Subaru и Jaguar Land Rover. С большим интересом мы ожидали и дебюта новичков «Рождественской гонки» — китайских Chery, Changan и Dong Feng.

Гонка вышла на редкость остросюжетной — лидер менялся полтора десятка раз. И финиш получился очень плотным, хотя в полуторачасовых гонках подчас бывают разрывы в десяток кругов. Убедительную победу одержала команда PSA c весьма сильным составом. В этом году для участия в Рождественской картинговой гонке «За рулем» концерн Groupe PSA собрал сотрудников нескольких своих брендов, что отражает изменения в структуре концерна последнего времени. Трое участников представляют громкие автомобильные имена, знакомые в нашей стране каждому: Opel, Peugeot и Сitroën.

Еще одно место досталось коллеге из брендов Eurorepar и Eurorepar Car Service — запчасти для автомобилей различных фирм и фирменная сеть станций технического обслуживания, популярность которых растет день ото дня.

Команда, которую представили Михаил Коваленко, руководитель департамента логистики новых автомобилей (капитан), Иван Некрасов, региональный менеджер по внешним продажам запчастей, Дмитрий Абрамов, технический координатор автомобилей калужского производства, Александр Борисенко, региональный менеджер коммерческого отдела сервиса и запасных частей PSA, благодаря бескомпромиссному настрою и здоровому корпоративному духу одолела сильных соперников и заслуженно одержала блистательную победу.

Михаил Коваленко, капитан команды PSA:

Стремление к победе — будь то в автоспорте, в жизни или в работе, позволяет не замечать трудностей. Нужно лишь научиться формулировать цель и распределять силы на пути к её достижению. Это и есть главный принцип в работе нашей компании Groupe PSA , которая в 2019 году подготовила для российских автолюбителей возвращение немецкого бренда Opel в Россию. Нашу победу мы и посвящаем этому событию!

Заезд капитанов завершился победой Алексея Лукашевича (Subaru, в центре). Компанию на подиуме ему составили капитаны команд Renault и PSA.

А завершился гоночный день спринтерским заездом капитанов. Успеха добился лидер команды Subaru — заместитель главы департамента сервисного обслуживания Алексей Лукашевич. Серебро и бронзу завоевали капитаны Renault и PSA. Поздравляем победителей, благодарим всех участников и картцентр Forza за отличный адреналин!

Финальный подиум командной гонки, слева направо: коллективы компаний Лада, PSA и журнала «За рулем». Все три команды плюс Renault побывали в роли лидера на разных стадиях борьбы.

«Рождественская гонка 2019», итоги

Место на финише Команда Результат 1 PSA* 166 кругов 2 Лада + 28,2 с 3 За рулем + 30,0 с 4 Renault 165 кругов 5 Subaru 164 круга 6 Hyundai 162 круга 7 Dong Feng 161 круг 8 УАЗ 161 круг 9 Росдорбанк 159 кругов 10 Jaguar Land Rover 156 кругов 11 Chery 152 круга 12 Changan 148 кругов

*Лучший круг в гонке — 30,928 с

Информацию по итогам «Рождественской гонки» и «Гонки капитанов» можно найти по ссылкам.