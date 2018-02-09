Блог Петра Меньших: Новая Hyundai Sonata доросла до Camry?

Сравнение Сонаты с Кемри уже невольно напрашивается. А ведь совсем недавно об этом никто бы и не подумал. Тому «виной», конечно же, темп роста в Hyundai.

Две недели назад показали Сонату в статичной презентации, и вот уже мы снимаем ее в виноградниках Краснодарского края. Конечно же, интересно: как она едет, справится ли с нашими направлениями. За что можно совсем не волноваться, так это за экстерьер — он здесь на высоте. Эта Соната точно запомнится.

Испугается ли Кемри? Об этом читайте и смотрите видео здесь.