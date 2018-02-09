Блог Петра Меньших: Новая Hyundai Sonata доросла до Camry? — журнал За рулем

Блог Петра Меньших: Новая Hyundai Sonata доросла до Camry?

Сравнение Сонаты с Кемри уже невольно напрашивается. А ведь совсем недавно об этом никто бы и не подумал. Тому «виной», конечно же, темп роста в Hyundai.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Hyundai > Sonata

Две недели назад показали Сонату в статичной презентации, и вот уже мы снимаем ее в виноградниках Краснодарского края. Конечно же, интересно: как она едет, справится ли с нашими направлениями. За что можно совсем не волноваться, так это за экстерьер он здесь на высоте. Эта Соната точно запомнится.

Испугается ли Кемри? Об этом читайте и смотрите видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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