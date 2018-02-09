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Сегодня, в
13:33
Toyota стала Автомобилем года в Японии. Впервые за десять лет
Впервые за последние десять лет Toyota завоевала награду «Японский автомобиль года 2019» — RAV4 стал автомобилем года у себя в стране.
Сегодня, в
12:51
Выявлено 36 750 различных стилей вождения. Найдете свой?
Опрошенные женщины чаще, чем мужчины, описывали свою манеру вождения как нервную.
Сегодня, в
12:44
Машина горит, а я еду! И что? — странное происшествие в Москве
Накануне поздно вечером в Москве произошел инцидент, наделавший много шума. К счастью, никто не пострадал, как и сама виновница инцидента.
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Перcона
Сегодня, в
9:40
Сплошную занесло снегом: что мне светит за обгон?
Этот вопрос актуален каждый год.
Сегодня, в
8:00
Лишают прав по двум статьям. Сроки суммируют?
Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Вчера, в
8:00
Секретная разработка немцев для СССР — наш самый тяжелый танк
Инженерные школы не рождаются на ровном месте — для проектирования боевых машин нужен опыт. А чтобы приобрести его побыстрее, в СССР не стеснялись пользоваться услугами иностранцев. В том числе и из Германии.
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Автопутешествие
Сегодня, в
9:44
Блог Петра Меньших: Новая Hyundai Sonata доросла до Camry?
Сравнение Сонаты с Кемри уже невольно напрашивается. А ведь совсем недавно об этом никто бы и не подумал. Тому «виной», конечно же, темп роста в Hyundai.
Сегодня, в
6:00
Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: большой тест кроссоверов
Сможет ли китайский автомобиль опередить по финальной оценке европейский? В нашем тесте три переднеприводных кроссовера. Спойлер: такого итога эксперты «За рулем» не ожидали.
Сегодня, в
5:55
Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: тест-драйв в цифрах
Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.
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