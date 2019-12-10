Хочешь работать в «За рулем»? Сделай свой видеообзор на автомобиль

Сними видео про автомобиль. Получи видеорегистратор в подарок

Не забудьте рассказать в письме и о себе.

Что должно быть в ролике?

Позитив!

Харизматичный ведущий (или ведущие).

Польза для зрителей: плюсы и минусы автомобиля или его компонента, лайфхаки и пр.

Кого мы ищем?

Для постоянного сотрудничества нам нужен ведущий старше 22 лет, с водительским удостоверением и опытом вождения. Важно, чтобы вы были активны в социальных сетях, не боялись промокнуть в дождь и поваляться в снегу ради хорошего ракурса.

Важно знать

1. Сроки проведения конкурса?

Мы принимаем конкурсные ролики с 2 по 30 декабря 2019 года включительно.

2. Когда и где объявят результаты?

20 января 2020 года мы огласим победителей на нашем YouTube-канале и на сайте «За рулем».

3. Если я не победитель, получу ли я ответ или рецензию?

Да. Мы ответим всем авторам и дадим рекомендации, как улучшить видеоролики.

4. Выложат ли мой ролик в открытый доступ?

Мы будем публиковать ролики только с согласия авторов.

5. Я стану знаменитым?

В случае победы в конкурсе — да!

6. А сколько можно заработать?

Работы будет много. На жизнь хватит.

7. А если я не из Москвы?

Творить можно и в родном городе — было бы желание. И чем черт не шутит — вдруг вы переедете в столицу?

Наши призы

В качестве ценных призов мы разыграем 5 видеорегистраторов Artway MD-106 Super Fast Combo с удобным магнитным креплением, которые помогут вам создавать новые видеошедевры из реальной жизни.

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