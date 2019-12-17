Новый кроссовер из Китая, но собран у нас — как он вам? Вслед за кроссовером F7 компания Haval поставила на конвейер своего российского завода купе-кроссовер F7х. Чем он отличается от родственника и кому адресован? 10 вечных мифов о Subaru. «За рулем» проверил каждый Двадцать лет назад смартфонов не существовало. Даже мобилки были в диковинку. И многие стереотипы о Subaru — родом из тех времен. Пора проститься с этими воспоминаниями! 5 причин купить KIA Cerato III В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.