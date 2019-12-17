Вот так увеличивается срок службы галогенок — удивительно простой совет — журнал За рулем

Вот так увеличивается срок службы галогенок — удивительно простой совет

Если вы слишком часто меняете лампы в фарах, вам он пригодится!

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Вот как можно сэкономить на лампочках — полезный совет читателя

Галогенные лампы в автомобиле часто перегорают из-за того, что при замене колбу хватают пальцами. На стекле остаются следы жира и частички грязи, оно начинает перегреваться, вот лампа и выходит из строя. Чтобы этого избежать, при замене ламп я надеваю медицинские перчатки — их можно купить в любой аптеке.

И. Кудаяров, Тюменская область

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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