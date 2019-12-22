Сегодня, в 8:00 А что, если заменить колодки только с одной стороны? Объяснение эксперта Допустим, вам не хватило времени (денег, желания...), чтобы заменить их и на другой стороне. Можно ли так ездить? Можно. Но есть нюансы.
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Для начала вспомним, какие элементы обеспечивают торможение автомобиля. Это колодки, трущиеся по тормозному диску или барабану, и шины, обеспечивающие сцепление с дорогой. Так вот, коэффициент трения старых колодок будет, конечно же, ниже, чем у новых (из-за того что фрикционная накладка «подгорела» со временем). Но не более чем на 30%. То есть разница эта несущественная. Особенно на фоне той разницы в коэффициентах трения, которая может возникнуть в других парах трения «колесо-дорога». Представьте, что правое колесо попало в выбоину, или в лужу, или на обледенелый участок дороги, а другое тормозит на чистом асфальте. Разница в тормозных силах шин столь велика, что различия в работе тормозных колодок будут практически незаметны.
Другой пример: правыми колесами вы проехали по луже. Вода попала в тормозные механизмы, на поверхность тормозных дисков. Некоторое время тормоза на одном борту автомобиля и правда будут не очень. И эта разница тоже будет существенно больше, чем между старыми и новыми колодками на одной оси. То есть
дорожные условия влияют на эффективность тормозов значительно сильнее, чем степень износа колодок.
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Главная опасность использования на одной оси старых и новых колодок заключается в следующем.
Если машина не оборудована антиблокировочной системой тормозов (АБС), то при торможении автомобиль будет уводить в сторону колеса с лучшими тормозными силами. Так ездить нежелательно.
Я на такой машине даже пару километров (например, до гаража) не поехал бы.
Если у вас автомобиль с АБС, то вы практически не заметите разницы в тормозных силах на передних колесах. АБС будет «думать», что под одним из колес дорога более скользкая, и снижать давление в тормозном цилиндре, а в другом — не станет этого делать! И машина будет тормозить без уводов.
В принципе, так можно какое-то время ездить, но желательно все же поменять колодки с обеих сторон. Причем все вышесказанное относится и к передней, и к задней оси автомобиля. Правда, разные колодки в задних тормозных механизмах отразятся на поведении машины в гораздо меньшей степени.
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