Куда ж вы все поворачиваете-то?! Простой (на самом деле нет) тест по ПДД
Круговые перекрестки встречаются на каждом шагу, но мы почему-то проезжаем их по-разному.
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Перед нами перекресток с круговым движением. Взгляните на траектории движения автомобилей. И ответьте на простой, казалось бы, вопрос: кто здесь нарушитель?
Для решения этой задачки достаточно помнить всего два пункта Правил.
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
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