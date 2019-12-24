Куда ж вы все поворачиваете-то?! Простой (на самом деле нет) тест по ПДД — журнал За рулем

Куда ж вы все поворачиваете-то?! Простой (на самом деле нет) тест по ПДД

Круговые перекрестки встречаются на каждом шагу, но мы почему-то проезжаем их по-разному.

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Ну и кто здесь нарушает? — тест на базовые знания ПДД

Перед нами перекресток с круговым движением. Взгляните на траектории движения автомобилей. И ответьте на простой, казалось бы, вопрос: кто здесь нарушитель?

Для решения этой задачки достаточно помнить всего два пункта Правил.

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Кто из водителей неправильно ездит по кругу?

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Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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