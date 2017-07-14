Сегодня, в 8:00 Вот что сокращает ресурс современного мотора — мнение эксперта Но покупать ли автомобили, в конструкции которых использованы популярные наработки, и в какой мере придерживаться рекомендаций производителей — решать вам.
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— Среди автолюбителей распространено мнение, что ряд современных технических решений сокращает ресурс автомобильных двигателей. Так ли это?
— В современных автомобилях действительно используются решения, сокращающие ресурс двигателя. Например:
Кроме того, явно не способствуют повышению ресурса
рекомендации применять слишком жидкие маслá или начинать движение без минимального прогрева мотора. Негативно отражается на моторе работа системы «Старт/стоп», а также автоматических коробок, поддерживающих при движении слишком низкие (на грани масляного голодания) обороты двигателя. У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»! О том, какие двигатели самые надежные, узнайте тут. Фото: depositphotos.com
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