Куда заводят рекомендации производителей: учимся читать мелкий шрифт

Недавно наткнулся на интересную цитату. Звучит так: «То, что вам обещал крупный шрифт, непременно заберет себе мелкий!» Полезная мысль. Особенно для тех, кто не любит читать инструкцию. То есть — для всех нас.

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Неубиваемая истина: Госдума несколько лет назад пыталась убрать плохо читаемый шрифт из банковских и потребительских договоров. До сих пор пытается. А может быть, что уже и нет. Потому что мелкий шрифт всегда сильнее.

Сталкиваться с мелким шрифтом приходится часто. Например — по бензинам с улучшенными моющими свойствами. Когда те только появились на рынке, реклама гремела отовсюду: мол, обещаем десяток процентов улучшения всего и вся — только купи! Но то был крупный шрифт.

Мелкий удалось тогда найти на сайте топливной компании. Ма-а-аленькими буковками где-то снизу было написано, что не все так просто, поскольку замеры фирма проводила, сопоставляя улучшенный 98-й и… обычный 95-й! А указанный десяток процентов экономии можно получить, если движок, заросший за десятки тысяч километров низкотемпературными отложениями, начать поить топливом с хорошими моющими свойствами. Тогда действительно грязь со временем исчезнет, и мотор вновь обретет паспортные данные. А это можно расценить как улучшение его работы. Но если заливать этот супербензин в изначально чистый двигатель, то эффект будет… Правильно — именно таким, каким вы подумали.

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Речь даже не о конкретной компании. Подобного топлива на рынке много — Ultimate, V-Power, «Экто». А недавно на очередной презентации тот же крупный шрифт пообещал для «нового» бензина лишние километры — аж 39 км с каждой заправки. Начинаешь задавать глупые вопросы — фирмачи юлят и говорят что-то про «высокое качество». И только в конце сдаются: мол, 39 километров можно получить, если сравнить улучшенный 98-й с «обычным» 95-м!

Почему не сравнили два 95-х, простой и «улучшенный»? Ответ «мелким шрифтом» покорил своей наивностью: потому что 98-й заведомо лучше!

Крупный шрифт вообще не любит вспоминать про деньги. Даже если речь идет о престижном автомобиле, владельцу которого скупиться на заправке, в общем-то, и не к лицу.

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Вот новенький BMW 7-й серии. 450 лошадок, 4,4 с до сотни, расход за городом 6,2 — ну и все такое. А вот его фенечка: шикарная машина настолько демократична, что может ездить аж на 91-м бензине! Если, конечно, вы видите только крупный шрифт.

Надеваем очки — ага! «Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98». Даже не 95-го… А о том, как машинка поедет на 91-м — молчок. Потому что немцы прекрасно знают, как она поедет. Впрочем, в Европе этот самый 91-й еще поискать надо. Зато у нас его полно.

В общем, как обычно: измерили при 98-м, порекомендовали 95-й, допустили 91-й. И все честно: читайте мелким шрифтом. Почти как в банке с кредитами. Не заметишь мелкие буковки — быстро разоришься при выплатах. И никто не виноват.

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Откуда растут ноги, понятно. К инженеру приходит недовольный менеджер: мол, никудышный твой новый мотор! Всего-навсего 500 сил, а вот у соседей — 505. Исправляй срочно! Инженер мотает головой: дескать, невозможно! А менеджер подсказывает: а если бухнуть в бак бензина с октаном 100? И шины вдвое перекачать? И кондиционер вырубить? И фары отключить? Испытания проведем, мелкий шрифт у нас есть. Инженер прикидывает: да, тогда и 506 сил дадим, и долю секунды выцарапаем, и пару стаканов бензина сбережем! Только не надо кричать во всю ивановскую, что такое решение годится только для полигона или стенда.

Похоже, что именно отсутствие мелкого шрифта подвело «Фольксваген» с его дизелями. Несовпадение реального с тестовым — это же обычное дело, причем у всех! Просто рядом с парадной вывеской «Добро пожаловать!» всегда висит скромная табличка, сообщающая, что посторонним, мол, тут делать нечего. И тогда все выглядит «честно».

Замаскированное вранье на всех уровнях привело к массовому занижению заявленного расхода топлива. И не на полпроцента, а от 30 до 45%! Именно это показывают последние исследования таких сугубо ненашенских организаций, как ADAC, ACE и Lease Plan.

Но никаких разоблачений черной магии не будет. Вам сказали, что батарейка «Энерджайзер» работает в 7 раз дольше? Ну и верьте. И плевать, что «по сравнению с обычными солевыми», читай — с плохими. Это же мелким шрифтом.

Снимите ваши очки и радуйтесь жизни!