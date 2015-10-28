Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

BMW 7-й серии. Производство Германия. В продаже с октября 2015 года. От 5 290 000 рублей.
Я абсолютно убежден, что у каждого предмета, действа или места должна быть собственная «фишка». Нечто, что будут обсуждать, вокруг чего возникнет шумиха. Многие хорошо знают сеть ресторанов японской кухни с двумя унитазами в одной туалетной кабинке. Другие кафе привлекают посетителей харизматичными и редкими животными. В музыкальных магазинах Ричарда Бренсона среди покупателей немало тех, кто зашел просто послушать музыку и отдохнуть в непринужденной обстановке. А о скребке для льда на лючке бензобака современных автомобилей Skoda уже слагают легенды.
Новый флагман BMW — «семерка» с индексом G11 (машина со стандартной базой) или G12 (с длинной базой) — как раз из числа таких, выделяющихся вещей. Ведь ни в одном другом из ныне выпускаемых автомобилей нельзя управлять функциями мультимедиасистемы при помощи жестов.
Хочешь прибавить громкость — вытягиваешь указательный палец правой руки и вращаешь кистью по часовой стрелке перед дисплеем центральной консоли. Желаешь убавить — вращаешь в обратную сторону. Нужно поменять радиостанцию или выбрать следующий трек — показываешь консоли козу из указательного и среднего пальцев, как Доцент в «Джентльменах удачи». А чтобы ответить на телефонный звонок, просто подносишь палец к центральному дисплею и тут же отводишь руку. Это лишь некоторые из жестов, воспринимаемых 3D-сенсором системы iDrive
. Он вмонтирован в потолок, около переднего плафона освещения.
О целесообразности и удобстве общения с автомобилем на языке жестов можно спорить, но именно этой возможностью новоиспеченные владельцы будут первым делом хвастаться перед друзьями. И ретрограды могут быть спокойны: новая технология лишь дополняет привычные колесики и кнопки. Кроме того, выбирать функции можно на 10,25‑дюймовом экране — в отличие от дисплеев iDrive прежних поколений, он сенсорный.
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Пока же я щелкаю привычным для BMW электронным джойстиком, переводя модернизированный автомат Steptronic в положение R, и аккуратно выруливаю с парковки. «Семерка» могла бы справиться с этой задачей без меня, поскольку оснащена автоматической паркинг-системой, не требующей присутствия человека в машине, — но соблазн лишний раз полюбоваться трехмерной картинкой с наружных камер слишком велик. И хотя я уже видел подобную технологию на новом Пассате
(ЗР, 2015, № 9), эта штука впечатляет снова и снова.
Наигравшись модными «фичами», начинаю обращать внимание на более привычные вещи и оценивать качество материалов — а они хороши! Архитектура передней панели привычна. Запоминается лишь пронизывающая переднюю панель подсветка, сенсорный блок климат-контроля да обилие алюминиевых клавиш на мерседесовский манер
. Надо сказать, комплиментов главному конкуренту в новой «семерке» достаточно.
В бардачке — слоты для картриджей системы Ambient Air, ответственной за ионизацию и ароматизацию воздуха в салоне (можно зарядить два из восьми ароматов). На подголовники кресел заднего ряда нацеплены мягкие замшевые подушечки…
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С первых же километров становится ясно, что новая модульная платформа CLAR, на которой построена «семерка», обладает гигантским потенциалом
Чуть позже я обязательно пересяду назад, чтобы оценить «семерку» с колокольни важной персоны. Ну а пока сконцентрируюсь на ощущениях за рулем.
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УВОЛЬ ШОФЕРА
Знакомство с новыми автомобилями я стараюсь начинать с базовой версии — вот и сейчас схватил BMW 730d, открывающий российский прайс-лист (5 290 000 рублей). Правда, у нас предлагаются только полноприводные «семерки», а на этой машине честный привод — задний.
Шестицилиндровый трехлитровый дизель, едва шуршащий под длинным капотом, — представитель новой моторной линейки. Он выдает 265 л.с. и 620 Н∙м момента против 258 «лошадей» и 560 «ньютонов» предшественника. Прибавка тяги солидная, но еще приятнее тот факт, что мотористам удалось добиться завидной топливной экономичности и снижения уровня вредных выбросов — во многом благодаря новой системе впрыска Common Rail, пьезофорсунки которой работают с давлением до 2500 бар.
04-BMW7_zr-11_15Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки».
Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки».
Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки». Дизельная «семерка»
не поражает разгонной динамикой. Но и не разочаровывает. То ли вследствие превосходной шумоизоляции, то ли благодаря ювелирной работе восьмиступенчатого автомата — ускорение кажется размеренным. А беспристрастные цифры заводских данных уверяют, что до первой сотни самая слабая в линейке машина разгоняется за 5,8 с — лишь на секунду дольше сумасшедшего купе 435i xDrive. Что ж, раз перед нами столь солидный автомобиль, будем считать мнимую неспешность достоинством.
А вот рулится короткобазный G11 волшебно. Причем не относительно, а абсолютно. С первых же километров пути становится ясно, что новая модульная платформа CLAR (на ней построена «семерка», и она же ляжет в основу всех будущих BMW с продольным расположением двигателя) обладает гигантским потенциалом.
Пружинная подвеска ушла в историю. Отныне даже самые доступные «семерки» оснащены «пневмой» с автоматической регулировкой дорожного просвета — как спереди, так и сзади: вне зависимости от степени загрузки машины клиренс неизменный. Принудительно можно поднять автомобиль на 20 мм (на скорости до 35 км/ч) для преодоления неровностей. А в режиме Sport машина «падает» на 10 мм.
19-BMW7_zr-11_15По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.
По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.
По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.
Мне повезло еще больше: тестовый 730d оборудован опционной системой Executive Drive Pro, компенсирующей боковые силы активными стабилизаторами поперечной устойчивости. И хотя я не знаю, насколько значимым оказался вклад именно этой системы, точно знаю другое: за рулем я забыл, что управляю пятиметровым автомобилем, — и получал удовольствие, сравнимое с радостью от пилотажа приснопамятной 435i xDrive!
И все-таки мастер церемоний в «семерке»
отнюдь не водитель. На этой мысли я уступил руль коллеге. Выставил переднее пассажирское кресло так, чтобы между коленями и крышкой бардачка оставался запас в несколько сантиметров, затем устроился сзади «сам за собой» и… Если говорить мягко, удивило, что при моем росте 176 см почти что уперся коленями в спинку переднего кресла. Получается, у человека ростом 190 см и выше есть лишь три варианта: шлифовать коленями спинку, ездить исключительно спереди или копить дополнительные полмиллиона рублей на версию с литерой L.
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