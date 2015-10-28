Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

Знакомимся с новым флагманом BMW, размахивая руками в салоне. Без этого никак не обойтись, если понадобится отрегулировать громкость музыки, переключить радиостанцию или ответить на телефонный звонок. Ведь мультимедиасистема новой «семерки» управляется при помощи жестов, чего пока не предлагает ни один другой из ныне выпускаемых автомобилей.

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BMW 7-й серии. Производство Германия. В продаже с октября 2015 года. От 5 290 000 рублей.

ЗАПОМНИСЬ

Я абсолютно убежден, что у каждого предмета, действа или места должна быть собственная «фишка». Нечто, что будут обсуждать, вокруг чего возникнет шумиха. Многие хорошо знают сеть ресторанов японской кухни с двумя унитазами в одной туалетной кабинке. Другие кафе привлекают посетителей харизматичными и редкими животными. В музыкальных магазинах Ричарда Бренсона среди покупателей немало тех, кто зашел просто послушать музыку и отдохнуть в непринужденной обстановке. А о скребке для льда на лючке бензобака современных автомобилей Skoda уже слагают легенды.

Новый флагман BMW — «семерка» с индексом G11 (машина со стандартной базой) или G12 (с длинной базой) — как раз из числа таких, выделяющихся вещей. Ведь ни в одном другом из ныне выпускаемых автомобилей нельзя управлять функциями мультимедиасистемы при помощи жестов.