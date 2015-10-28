Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

Знакомимся с новым флагманом BMW, размахивая руками в салоне. Без этого никак не обойтись, если понадобится отрегулировать громкость музыки, переключить радиостанцию или ответить на телефонный звонок. Ведь мультимедиасистема новой «семерки» управляется при помощи жестов, чего пока не предлагает ни один другой из ныне выпускаемых автомобилей.

BMW 7-й серии
BMW 7-й серии

BMW > 7-й серии

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BMW 7-й серии. Производство Германия. В продаже с октября 2015 года. От 5 290 000 рублей.

ЗАПОМНИСЬ

Я абсолютно убежден, что у каждого предмета, действа или места должна быть собственная «фишка». Нечто, что будут обсуждать, вокруг чего возникнет шумиха. Многие хорошо знают сеть ресторанов японской кухни с двумя унитазами в одной туалетной кабинке. Другие кафе привлекают посетителей харизматичными и редкими животными. В музыкальных магазинах Ричарда Бренсона среди покупателей немало тех, кто зашел просто послушать музыку и отдохнуть в непринужденной обстановке. А о скребке для льда на лючке бензобака современных автомобилей Skoda уже слагают легенды.

Новый флагман BMW — «семерка» с индексом G11 (машина со стандартной базой) или G12 (с длинной базой) — как раз из числа таких, выделяющихся вещей. Ведь ни в одном другом из ныне выпускаемых автомобилей нельзя управлять функциями мультимедиасистемы при помощи жестов.

Хочешь прибавить громкость — вытягиваешь указательный палец правой руки и вращаешь кистью по часовой стрелке перед дисплеем центральной консоли. Желаешь убавить — вращаешь в обратную сторону. Нужно поменять радиостанцию или выбрать следующий трек — показываешь консоли козу из указательного и среднего пальцев, как Доцент в «Джентльменах удачи». А чтобы ответить на телефонный звонок, просто подносишь палец к центральному дисплею и тут же отводишь руку. Это лишь некоторые из жестов, воспринимаемых 3D-сенсором системы iDrive. Он вмонтирован в потолок, около переднего плафона освещения.

О целесообразности и удобстве общения с автомобилем на языке жестов можно спорить, но именно этой возможностью новоиспеченные владельцы будут первым делом хвастаться перед друзьями. И ретрограды могут быть спокойны: новая технология лишь дополняет привычные колесики и кнопки. Кроме того, выбирать функции можно на 10,25‑дюймовом экране — в отличие от дисплеев iDrive прежних поколений, он сенсорный.

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Пока же я щелкаю привычным для BMW электронным джойстиком, переводя модернизированный автомат Steptronic в положение R, и аккуратно выруливаю с парковки. «Семерка» могла бы справиться с этой задачей без меня, поскольку оснащена автоматической паркинг-системой, не требующей присутствия человека в машине, — но соблазн лишний раз полюбоваться трехмерной картинкой с наружных камер слишком велик. И хотя я уже видел подобную технологию на новом Пассате (ЗР, 2015, № 9), эта штука впечатляет снова и снова.

Наигравшись модными «фичами», начинаю обращать внимание на более привычные вещи и оценивать качество материалов — а они хороши! Архитектура передней панели привычна. Запоминается лишь пронизывающая переднюю панель подсветка, сенсорный блок климат-контроля да обилие алюминиевых клавиш на мерседесовский манер. Надо сказать, комплиментов главному конкуренту в новой «семерке» достаточно.

В бардачке — слоты для картриджей системы Ambient Air, ответственной за ионизацию и ароматизацию воздуха в салоне (можно зарядить два из восьми ароматов). На подголовники кресел заднего ряда нацеплены мягкие замшевые подушечки…

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С первых же километров становится ясно, что новая модульная платформа CLAR, на которой построена «семерка», обладает гигантским потенциалом
Чуть позже я обязательно пересяду назад, чтобы оценить «семерку» с колокольни важной персоны. Ну а пока сконцентрируюсь на ощущениях за рулем..

УВОЛЬ ШОФЕРА

Знакомство с новыми автомобилями я стараюсь начинать с базовой версии — вот и сейчас схватил BMW 730d, открывающий российский прайс-лист (5 290 000 рублей). Правда, у нас предлагаются только полноприводные «семерки», а на этой машине честный привод — задний.

Шестицилиндровый трехлитровый дизель, едва шуршащий под длинным капотом, — представитель новой моторной линейки. Он выдает 265 л.с. и 620 Н∙м момента против 258 «лошадей» и 560 «ньютонов» предшественника. Прибавка тяги солидная, но еще приятнее тот факт, что мотористам удалось добиться завидной топливной экономичности и снижения уровня вредных выбросов — во многом благодаря новой системе впрыска Common Rail, пьезофорсунки которой работают с давлением до 2500 бар.

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04-BMW7_zr-11_15Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки».
Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки».
Рассеянная подсветка, сенсорные дисплеи системы iDrive и климат-контроля, а также обилие алюминиевых клавиш — именно этим прежде всего запоминается роскошный интерьер новой «семерки».

Дизельная «семерка» не поражает разгонной динамикой. Но и не разочаровывает. То ли вследствие превосходной шумоизоляции, то ли благодаря ювелирной работе восьмиступенчатого автомата — ускорение кажется размеренным. А беспристрастные цифры заводских данных уверяют, что до первой сотни самая слабая в линейке машина разгоняется за 5,8 с — лишь на секунду дольше сумасшедшего купе 435i xDrive. Что ж, раз перед нами столь солидный автомобиль, будем считать мнимую неспешность достоинством.

А вот рулится короткобазный G11 волшебно. Причем не относительно, а абсолютно. С первых же километров пути становится ясно, что новая модульная платформа CLAR (на ней построена «семерка», и она же ляжет в основу всех будущих BMW с продольным расположением двигателя) обладает гигантским потенциалом.

Пружинная подвеска ушла в историю. Отныне даже самые доступные «семерки» оснащены «пневмой» с автоматической регулировкой дорожного просвета — как спереди, так и сзади: вне зависимости от степени загрузки машины клиренс неизменный. Принудительно можно поднять автомобиль на 20 мм (на скорости до 35 км/ч) для преодоления неровностей. А в режиме Sport машина «падает» на 10 мм.

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19-BMW7_zr-11_15По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.
По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.
По части комфорта сзади длиннобазная «семерка» наступает S‑классу на пятки. А вот в машине с короткой базой рослым пассажирам откровенно тесно. Удивительные крайности.

Мне повезло еще больше: тестовый 730d оборудован опционной системой Executive Drive Pro, компенсирующей боковые силы активными стабилизаторами поперечной устойчивости. И хотя я не знаю, насколько значимым оказался вклад именно этой системы, точно знаю другое: за рулем я забыл, что управляю пятиметровым автомобилем, — и получал удовольствие, сравнимое с радостью от пилотажа приснопамятной 435i xDrive!

И все-таки мастер церемоний в «семерке» отнюдь не водитель. На этой мысли я уступил руль коллеге. Выставил переднее пассажирское кресло так, чтобы между коленями и крышкой бардачка оставался запас в несколько сантиметров, затем устроился сзади «сам за собой» и… Если говорить мягко, удивило, что при моем росте 176 см почти что уперся коленями в спинку переднего кресла. Получается, у человека ростом 190 см и выше есть лишь три варианта: шлифовать коленями спинку, ездить исключительно спереди или копить дополнительные полмиллиона рублей на версию с литерой L. 

Общаемся жестами с новым BMW 7-й серии

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