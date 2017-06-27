Чем картриджи Tonerman отличаются от дешевых китайских подделок

Представьте ситуацию: концерн Daimler требует, чтобы автомобили Mercedes-Benz обслуживали только на заправках определенной компании и ремонтировали исключительно с помощью фирменных запчастей. Странно и нелепо, не так ли? А ведь производители оргтехники поступают именно так.

Лазерные МФУ и принтеры выпускаются на рынок по привлекательной, весьма низкой цене. При этом в каждой инструкции указано, что использовать можно только оригинальные картриджи, в противном случае аппарат снимается с гарантии. В чем подвох? Базовый картридж, установленный в принтер, имеет минимальный ресурс. А цена фирменных расходных материалов настолько высока, что иногда составляет треть, а то и половину стоимости самого печатного аппарата. По приблизительным подсчетам, за время службы одного принтера его владелец тратит на расходные материалы 20-30-кратную цену такого устройства. Что делает большинство пользователей? Ищет аналоги. Нужно признать, многие уже обожглись на дешевых китайских картриджах безымянных производителей. Расплачиваться за такую экономию приходится сбоями в работе аппарата и дефектами печати в виде полосок, пятен, точек и плохо прокрашенных областей. Есть ли золотая середина? Есть. Это компания Tonerman.



Вкратце:



10 лет работы,

тщательный подбор запчастей,

производство по мировым стандартам,

расширенная гарантия на весь срок работы аналога.

А теперь подробнее.

СОВМЕСТИМЫЕ КАРТРИДЖИ

В каталогах компании представлены совместимые аналоги более 500 моделей картриджей для лазерных принтеров HP, Brother, Canon, Xerox, Ricoh, Samsung, Kyocera Mita и других. Есть как популярные модели HP CF218A или CE285A, так и редкие, почти уникальные расходные материалы.

Чем эти картриджи отличаются от дешевых китайских подделок?

Использование японских и корейских комплектующих. Специалисты учитывают все конструктивные особенности картриджей HP или Canon, Brother или Samsung и подбирают оптимальные запчасти для определенной модели. Конечно, выгоднее купить оптом дешевые детали у одного китайского производителя и создавать из них все аналоги. Но такой вариант вообще не рассматривается в компании Tonerman: заработанная годами репутация важнее! В приоритете не себестоимость, а функциональность и надежность. Японские и корейские производители совместимых комплектующих выпускают фотобарабаны, магнитные и резиновые валы, ракели, дозирующие лезвия и другие запчасти столь же высокого качества, как и в оригинальных картриджах.

Кстати, изучив опыт сервисных мастерских по обслуживанию лазерных принтеров HP, можно заметить: в новых моделях 2015–2018 годов выпуска установлены слишком хрупкие фотобарабаны, ракели из очень тонкого металла. Это делает оригинальные картриджи непригодными к повторному использованию. Собирая совместимый аналог из надежных деталей, компания «Тонермен» предлагает покупателям продукт, качество которого в некоторых случаях выше, чем у оригиналов. Эти картриджи можно многократно заправлять и восстанавливать.

Сборка в оригинальных корпусах. На создание корпуса производители оргтехники тратят миллионы долларов. Всё направлено на то, чтобы картридж работал без сбоев: разработка пресс-форм, поиск оптимальной формулы пластика, отливка изделия с микронной точностью — только такой корпус обеспечит идеальную печать. Сделать аналог со столь же безупречной подгонкой стыков и отсутствием зазоров крайне сложно, поэтому в компании «Тонермен» используются фирменные корпуса. Это гарантирует 100%-ную совместимость и стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Применение надежных чипов. Установленные в брендовый картридж микросхемы предназначены для борьбы с неоригинальными расходными материалами или с повторной заправкой оригиналов. Дешевые китайские чипы — источник сбоев, сообщений принтера об ошибках печати. Компания «Тонермен» работает с лучшими совместимыми чипами Apex, постоянно тестируя их работоспособность и обновляя их версии по мере появления на рынке более совершенных моделей. В некоторых случаях используются программаторы, которые позволяют перепрошивать оригинальные микросхемы для повторного использования.

Заправка дорогим тонером. От качества цветного или черного порошка зависит многое. Важно учесть все параметры: температуру плавления, скорость высыхания, правильную форму микроскопически маленьких частиц и множество иных факторов. Для заправки картриджей Tonerman используется полимерный химический тонер корейского либо японского производства. Для каждого бренда подбирается своя краска, максимально близкая по формуле к фирменному тонеру. Обязательное тестирование показывает идентичность цветопередачи, яркости, контрастности печати. Приятным бонусом становится увеличенный ресурс: в аналогах есть 15-20%-ный запас тонера сверх нормы.

Такой подход позволяет создать аналоги, которые по качеству не уступают оригиналам. Отпечатки отличаются плотностью заливки, четкостью прорисовки линий, точностью цветопередачи, хорошей детализацией, яркостью, насыщенностью.

САЙТ КОМПАНИИ

Стоит уделить пару слов сайту компании Tonerman, который является и интернет-магазином картриджей. Специалисты хорошо поработали над его удобством и функциональностью. В каталоге есть два основных раздела: картриджи и принтеры. Если вы точно знаете, какая модель расходных материалов вам нужна, вводите ее в строку поиска или находите в каталоге и одним кликом отправляете в корзину. А если вы не знаете, какой именно картридж используется в вашем принтере, можно выполнить поиск по модели оргтехники. На странице конкретного принтера или МФУ есть данные обо всех подходящих для него расходниках, с указанием ресурса и цены.

Ищете хорошие, недорогие и качественные картриджи? Мы помогли вам их найти!