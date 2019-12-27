Почему троит во время прогрева? Летом такого не было!

Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.

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Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.

При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?

Определяем дефект

Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр. Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».

Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».

Другой способ

Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем. Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.

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Причины троения:

Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.

Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления. Низкая компрессия в одном из цилиндров , которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.

, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня. Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.

и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси. Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.

Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.

Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.

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