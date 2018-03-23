Благодарим вас за активность и конкретику. В прошлый раз вы задали массу интересных вопросов, и наши эксперты ответили на них. Но тема эксплуатации неисчерпаема. Сегодня мы подготовили новую порцию полезных советов. Итак, вы спрашивали — мы, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, вновь отвечаем!
| Расскажите, не приводит ли постоянное использование современных зарядных устройств (в частности, оригинальных BMW) к снижению срока службы аккумуляторов? На машине езжу 1–2 раза в месяц, все остальное время стоит в гараже, постоянно подключенная к этому прибору. Ибо — мороз, и в противном случае за 3–4 недели АКБ высаживается в ноль, до замерзания. (Без подписи)
— Заряд аккумулятора никак не должен приводить к снижению его ресурса. Наоборот, пребывание в постоянно разряженном состоянии чревато неприятностями — собственно, вы их сами и упомянули. Современные зарядные устройства умеют не только заряжать батарею, но и вести постоянный режим ее подзаряда, поддерживая напряжение на требуемом уровне. Другое дело, как вы заряжаете батарею: отсоединяя ее от бортсети или нет? Тут возможны разночтения: некоторые производители зарядных устройств указывают, что это допустимо, в то время как другие требуют обязательного снятия клеммы. Последнее не всегда проходит бесследно: многие автомобили после снятия и надевания клеммы начинают сбрасывать отдельные настройки, а то и бастовать. В отдельных случаях начинает вопить автономная сирена. Поэтому возможность снятия клеммы мы советуем обговорить с вашим дилером, уточнив марку машины.
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Вопрос штудирую уже больше недели. Очень неоднозначно всё: регламент вроде бы разрешает, ПДД вроде бы запрещают. Не хочется эксплуатировать машину с постоянной допнагрузкой, снижать ресурс агрегатов и жечь бензин дополнительно. Интернет полон противоречивых мнений, и к окончательному выводу я не пришел (Евгений).
— Евгений! Увы, но и мы не поставим точку в ваших размышлениях. С формальной точки зрения вы не имеете права вмешиваться в конструкцию машины. Если на конкретной модели предусмотрены ДХО, но именно на машине в данной комплектации световые приборы не установлены, это можно сделать самостоятельно (например, ГОСТ Р 41.48–2004 к факультативному огню относит огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя). Если установка ДХО на автомобилях конкретной модели заводом не предусмотрена, то их монтаж требует согласования и внесения изменений в регистрационные документы. В общем, для вас такая установка будет лотереей. Скорее всего, никто и не поймет, что и когда было установлено на машине 2008 года, но если «самопальность» ДХО для инспектора (как российского, так и европейского) будет очевидна, то возможны неприятности.
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— Обратите внимание, что все современные двигатели с искровым зажиганием имеют поршни, не превышающие по толщине баночку крема для обуви. И тем не менее каких-то новых, особых рекомендаций от производителей моторов не последовало.
Конечно, сильно нагружать двигатель при частотах вращения коленвала менее 2000 об/мин не следует. И оптимальными по-прежнему можно считать названные выше обороты. Но, вообще, не советуем все время ездить, уткнувшись в тахометр, который к тому же может подвирать. Все-таки на дороге важнее безопасность движения, а гипотетический износ двигателя — дело десятое. Человек — не робот, а потому иногда может загонять мотор в неоптимальный режим, «похрустеть» коробкой передач, а еще, «о ужас», заглохнуть при попытке тронуться с места. Но главное все-таки безопасность движения — «кузов дороже агрегатов».
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— Мы полагаем, что обидеться на долгое бездействие может только АКБ. Включенная сигнализация постоянно высасывает свою долю энергии, но какую именно, заочно мы не определим. Конечно, длинная загородная поездка наверняка восстановит «статус-кво», но если такой возможности нет, то очень советуем вам время от времени проверять напряжение на клеммах батареи — для этого годится практически любой вольтметр. Если там 12,5–12,6 вольт (при выключенном моторе), то пока что все нормально. Если меньше — надо бы подзарядить.
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— Жидкость в мехатронике народ давно и успешно научился менять. Советуют делать это не реже чем через 40–50 тыс. км. Сливают старую и заливают новую при помощи большого медицинского шприца. Адаптацию произвести нужно, тем более что вы эту процедуру, судя по всему, не делали еще ни разу.
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— Хороший вопрос… Особенно с учетом того, что вы не указали ни марку, ни возраст машины. Поэтому не обижайтесь, но нам придется ограничиться общими рекомендациями.
В моторе должно плескаться моторное масло подходящего класса SAE: если речь идет о температурах под минус 35, то желательно масло с обозначением 0W-40. Никогда не верьте тем «спецам», которые полагают, что вязкость масла не играет роли и что стартеру на морозе все равно, с каким маслом крутить коленвал.
Далее — ваша батарея обязана быть в отличном состоянии, иначе ее тока на морозе может и не хватить. Примерное напряжение на ее клеммах при выключенном зажигании должно составлять 12,5–12,6 В.
Если ваша машина с механической коробкой передач, то перед пуском выжмите педаль сцепления, помогая стартеру.
Что касается необходимости предварительного прогрева аккумулятора включением дальнего света фар, то такая рекомендация признана устаревшей, не дающей реального выигрыша.
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— Тема действительно как-то обойдена вниманием. Привычка многих пользователей отъездить на машине пару лет и поменять ее на новую общеизвестна. Отсюда порой делается вывод по части жидкостей для АКП: зачем заменять то, что и так служит всю жизнь? Но если заглянуть на задний двор многих СТО, то нетрудно обнаружить там свалку из убитых жизнью коробок… А поскольку жизнь коробки очень сильно зависит от залитой туда жидкости, то на замене лучше не экономить.
Когда менять? Если вы — первый владелец машины, а ее инструкция намекает на вечную молодость, то тысяч до ста, мы полагаем, можно ездить спокойно. А вот если машины бэушная, то лучше не жмотничать: кто знает, что там плещется внутри?
Чьими услугами пользоваться? Судя по вопросу, ехать к официалам вам почему-то не хочется… Но как заочно дать рекомендацию, к какому именно мастеру стоит в этом случае обращаться? Понятно, что это лучше делать не на мойке, где заодно оказывают разные мелкие услуги, а на специализированной станции, которая видит АКП не первый раз в жизни.
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— Осмотреть ролик с автоматическим натяжителем без снятия верхней опоры нельзя. Но работа по снятию опоры не слишком сложна. Неудобно — да. Но ввиду приближения лета подвести домкрат под двигатель и демонтировать опору не столь сложно.
Хотя практика показывает, что регулировка натяжителя практически не меняется. Конечно, если ремень ГРМ находится в рабочем состоянии. На редакционном Ларгусе ремень прошел 120 тыс. км практически без следов износа и регулировка натяжителя при разборке и осмотре была в допуске.
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— Такое подвывание, на наш взгляд, является фирменным стилем семейства коробок передач, ведущих родословную с первой «восьмерки». У каких-то экземпляров оно сильнее, у каких-то, при благополучном совпадении полей допусков, немного меньше.
Можно попробовать обратиться к неофициалам, давно работающим с вазовскими коробками. Они, возможно, подберут менее шумный экземпляр.
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— Дизельными двигателями я начал заниматься более 30 лет назад, участвовал в разработке дизеля для Москвичей. Но, испытав и множество зарубежных аналогов, ни тогда, ни сейчас мы не считаем нужным добавлять масло в дизельное топливо — это даже вредно. Лучше заправляйтесь на брендовых заправках.
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— Что ж вы так новенького Жигуленка-то испугались? Ну, какие-то кривые ручонки плохо надели стержень рычага на рычаг переключения передач, выступающий из коробки. Либо соединение с самозастегивающимися пластмассовыми втулками было незащелкнуто на заводе, либо сломался один из усиков. Проблема пустяковая по тем временам. Да и по нынешним тоже.
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1. На холодную после замены вариатор стал подергиваться при нерезких, но более-менее интенсивных разгонах. Раньше это так выражено не было. Обращался к официалам, что меняли, сказали — это нормально, адаптация, да и на холодную надо ездить плавно. Зимой автозапуском предварительно авто грею минут 15–20, стал ездить очень плавно, так как больше бесплатно вариатор менять официалы не станут, а чинить дорого, да и чтобы штрафы не ловить... Свыкся, да и вроде рывки редко при такой манере езды появляются..я Но! Прочитал форумы, что работы по замене вариатора проводят без чистки системы, радиатора и даже без полного слива масла, так что старой стружки в масле куча...
Чего ждать и что посоветуете, если подходить к вопросу рационально? (Без подписи)
— Что было — то было. Теперь локти кусать поздно. Сейчас целесообразно произвести полную замену жидкости в вариаторе, сопровождающуюся промывкой радиатора и заменой фильтров.
2. Стал замечать, что двигатель стал работать шумнее. Мотивированный вашей статьей, стал разбираться в причинах. Сам грешил на всякое, показал (дал послушать) мастерам, сказали «гидрокомпенсаторы, но некритично и можно ездить». Но масло меняю регулярно, заливаю дорогое, как так?
Что на основе изложенного можете сказать вы?
— В двигателе вашего автомобиля нет гидрокомпенсаторов! Там регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется подбором высоты стаканчиков. Соответственно, к такому пробегу, возможно, нужна регулировка.
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Учитывая, что выхлопная система у меня обслужена (нигде дыр нет), свечи свежие, фильтр воздушный меняется — чек с ошибкой «недостаточная эффективность нейтрализатора» у меня не реже чем раз в 3000–5000 км появляется...
Что порекомендуете?
— При появлении ошибок системы, да еще с такой частотой, как у вас, следует немедленно решать вопрос заменой каталитического нейтрализатора на новый (что правильно), либо заменой на пламягаситель с обманкой (что заметно дешевле). Само собой, последнее деяние абсолютно противозаконно.
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Если вы не путаете и люфт действительно достигает 10 мм, то для любого механизма это — огромный износ. Неудивительно, что сальник при таком осевом перемещении вала потерял герметичность. Ведь при осевом перемещении вероятность попадания абразива под рабочую кромку растет многократно. Агрегат нужно разбирать и ремонтировать.
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P.S. Уменьшение клиренса не берется во внимание, т.к. езжу в основном по загородным трассам.
— Уменьшать наружный диаметр шины за счет применения более низкопрофильной конструкции не можем рекомендовать. Машина станет жестче, повысится вероятность пробить боковину на значительных неровностях. Спидометр будет сильно завышать показания. Советуем, пользуясь результатами наших шинных тестов, подобрать покрышки штатной размерности.
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— Сергей! Можно и ничего не уметь: большинство сегодня так и ездит. А инструмент номер один — мобильный телефон. Хорошо это или нет, спорить не будем. К тому же у современного автомобиля действительно чаще всего бывает два состояния: исправен/неисправен. Загорелась лампа — звони на сервис…
Если вам действительно хочется хоть что-то делать своими руками, то можно, к примеру, освоить считывание кода ошибок с диагностического разъема. Это, в общем-то, и интересно, и полезно. Еще нужно уметь менять колеса на своем автомобиле, а, возможно, и на машине хорошенькой барышни, голосующей на обочине с проколотой шиной.
Желательно, если конструкция автомобиля этому способствует, уметь менять лампы в фарах, чтобы ночью не остаться «одноглазым». Даже на внешне благополучном Западе продают комплекты ламп для конкретных автомобилей, чтобы владелец возил их с собой и мог заменить в случае необходимости.
Полезно освоить приемы буксировки автомобиля, причем как в роли переднего, так и заднего. Еще, конечно же, недостойно мужчины менять щетки стеклоочистителей на сервисе.
| ? С чем это связано? Лампа сheck engine исправна. Так почему же датчики никогда не реагируют на пропуски в системе зажигания? (Максим)
— Выход свечей и катушек зажигания из строя должен был приводить к загоранию сигнализатора сheck engine. Единственное, что можно предположить, — это замена прошивки электронного блока управления двигателем при установке ГБО. Возможно, что в новой прошивке предусмотрено игнорирование некоторых не очень больших отклонений в работе двигателя, чтобы на владельца вместе с бонусами от установки газа не посыпались множественные ошибки от системы управления двигателем, вызывающие загорание сheck engine.
P.S. Редакция «За рулем» благодарит вас за проявленный интерес. Диалог с нашими экспертами будет продолжен.
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