Материалы по теме Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой Имеется Opel Astra H 2008 года . Хотелось бы установить на авто ДХО. Возможно ли это? И если возможно, то как правильно всё сделать? Я имею в виду не электрическую часть: мне как радиомеханику тут проблем нет, а вот законность.... И как установка может повлиять на выезд машины за рубеж в Европу? Вопрос штудирую уже больше недели. Очень неоднозначно всё: регламент вроде бы разрешает, ПДД вроде бы запрещают. Не хочется эксплуатировать машину с постоянной допнагрузкой, снижать ресурс агрегатов и жечь бензин дополнительно. Интернет полон противоречивых мнений, и к окончательному выводу я не пришел (Евгений). — Евгений! Увы, но и мы не поставим точку в ваших размышлениях. С формальной точки зрения вы не имеете права вмешиваться в конструкцию машины. Если на конкретной модели предусмотрены ДХО, но именно на машине в данной комплектации световые приборы не установлены, это можно сделать самостоятельно (например, ГОСТ Р 41.48–2004 к факультативному огню относит огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя). Если установка ДХО на автомобилях конкретной модели заводом не предусмотрена, то их монтаж требует согласования и внесения изменений в регистрационные документы. В общем, для вас такая установка будет лотереей. Скорее всего, никто и не поймет, что и когда было установлено на машине 2008 года, но если «самопальность» ДХО для инспектора (как российского, так и европейского) будет очевидна, то возможны неприятности.

Материалы по теме Lada Granta из парка ЗР — последнее «прости» В ваших публикациях я читал, что вазовские двигатели хорошо переносят нагрузки при 2–3 тысячах оборотов/мин. На 8-клапанном двигателе Datsun on-DO установлены облегченные поршни, имеющие меньшую поверхность контакта с цилиндром и поэтому не рассчитанные на малые обороты (их перекашивает в цилиндре при оборотах менее 2000/мин). Каков оптимальный диапазон оборотов на этом двигателе? (Владимир) — Обратите внимание, что все современные двигатели с искровым зажиганием имеют поршни, не превышающие по толщине баночку крема для обуви. И тем не менее каких-то новых, особых рекомендаций от производителей моторов не последовало. Конечно, сильно нагружать двигатель при частотах вращения коленвала менее 2000 об/мин не следует. И оптимальными по-прежнему можно считать названные выше обороты. Но, вообще, не советуем все время ездить, уткнувшись в тахометр, который к тому же может подвирать. Все-таки на дороге важнее безопасность движения, а гипотетический износ двигателя — дело десятое. Человек — не робот, а потому иногда может загонять мотор в неоптимальный режим, «похрустеть» коробкой передач, а еще, «о ужас», заглохнуть при попытке тронуться с места. Но главное все-таки безопасность движения — «кузов дороже агрегатов».

Материалы по теме Обрыв ремня генератора — как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР Сколько нужно проезжать в неделю зимой, с какой скоростью и как долго, чтобы аккумулятор автомобиля и другие системы не теряли работоспособность от бездействия? Имеем автомобиль Шкода Октавия 2016 г., двигатель 1.4; DSG. Пробег за 2 года — 17 тыс. км. Хранение — холодный паркинг. Клеммы аккумулятора не снимаем, сигнализация включена. Поездки в холодное время года: 1 раз в неделю, продолжительностью 45–55 минут со средней скоростью 60–70 км/ч, 10 мин включен подогрев передних сидений, включен обогрев салона, ближний свет и приемник. (Виктор) — Мы полагаем, что обидеться на долгое бездействие может только АКБ. Включенная сигнализация постоянно высасывает свою долю энергии, но какую именно, заочно мы не определим. Конечно, длинная загородная поездка наверняка восстановит «статус-кво», но если такой возможности нет, то очень советуем вам время от времени проверять напряжение на клеммах батареи — для этого годится практически любой вольтметр. Если там 12,5–12,6 вольт (при выключенном моторе), то пока что все нормально. Если меньше — надо бы подзарядить.

Материалы по теме Почему умирают коробки DSG? Исследование ЗР У меня автомобиль Ауди А3 2014 г.в. 1.4TFSI (CZCA), DSG7 (QRL), пробег 63 000 км. Вопрос мой в следующем: на 50 000 км я менял масло в коробке, точнее в механической части, так как не верю, что оно вечное. А вот в мехатронике, где гидравлическая жидкость, опасаюсь, так как система работает под давлением. Можно ли поменять гидравлическую жидкость в мехатронике и нужно ли после этого проводить адаптацию коробки? (Алексей) — Жидкость в мехатронике народ давно и успешно научился менять. Советуют делать это не реже чем через 40–50 тыс. км. Сливают старую и заливают новую при помощи большого медицинского шприца. Адаптацию произвести нужно, тем более что вы эту процедуру, судя по всему, не делали еще ни разу.

Материалы по теме Что сломается у вашей машины этой зимой — 9 неприятностей Как эксплуатировать машину при отрицательной температуре — 20...-35 о, если нет теплого гаража, как заводить и не бояться, что машина не заведется? (Без подписи)

— Хороший вопрос… Особенно с учетом того, что вы не указали ни марку, ни возраст машины. Поэтому не обижайтесь, но нам придется ограничиться общими рекомендациями. В моторе должно плескаться моторное масло подходящего класса SAE: если речь идет о температурах под минус 35, то желательно масло с обозначением 0W-40. Никогда не верьте тем «спецам», которые полагают, что вязкость масла не играет роли и что стартеру на морозе все равно, с каким маслом крутить коленвал. Далее — ваша батарея обязана быть в отличном состоянии, иначе ее тока на морозе может и не хватить. Примерное напряжение на ее клеммах при выключенном зажигании должно составлять 12,5–12,6 В. Если ваша машина с механической коробкой передач, то перед пуском выжмите педаль сцепления, помогая стартеру. Что касается необходимости предварительного прогрева аккумулятора включением дальнего света фар, то такая рекомендация признана устаревшей, не дающей реального выигрыша.

Материалы по теме Нужно ли менять масло в автомате — экспертное заключение VW Polo 2016 г . в . 110 л . с . АКП Aisin 09G. Пробег 34 000 км. Волнует вопрос замены масла в АКП. На каком пробеге стоит менять масло? И стоит ли вообще влезать в АКП, если производитель утверждает, что в коробке масло залито на весь срок службы авто? Эксплуатация, скорее, в «тяжелых условиях» — по Москве в день, бывает, до 150 км накатываю. В интернете «показания экспертов» разнятся —50 тыс. км, 60 тыс. км, некоторые меняют после 100 тыс. И последний вопрос — можно ли доверить процедуру смены масла в АКП (в случае, если все-таки надо его менять) неофициалам, каков риск угробить коробку неумелыми руками? (Петр)

— Тема действительно как-то обойдена вниманием. Привычка многих пользователей отъездить на машине пару лет и поменять ее на новую общеизвестна. Отсюда порой делается вывод по части жидкостей для АКП: зачем заменять то, что и так служит всю жизнь? Но если заглянуть на задний двор многих СТО, то нетрудно обнаружить там свалку из убитых жизнью коробок… А поскольку жизнь коробки очень сильно зависит от залитой туда жидкости, то на замене лучше не экономить. Когда менять? Если вы — первый владелец машины, а ее инструкция намекает на вечную молодость, то тысяч до ста, мы полагаем, можно ездить спокойно. А вот если машины бэушная, то лучше не жмотничать: кто знает, что там плещется внутри? Чьими услугами пользоваться? Судя по вопросу, ехать к официалам вам почему-то не хочется… Но как заочно дать рекомендацию, к какому именно мастеру стоит в этом случае обращаться? Понятно, что это лучше делать не на мойке, где заодно оказывают разные мелкие услуги, а на специализированной станции, которая видит АКП не первый раз в жизни.

Материалы по теме Свист под капотом, или Горе от ремня Подскажите, пожалуйста, насчет периодического осмотра положения ролика ГРМ двигателя Логан K7M относительно метки натяжителя. Ролик установлен с автоматическим натяжителем. Вопрос: практически возможно ли посмотреть, как установлен механизм натяжителя, без снятия верхней опоры двигателя? (Константин)

— Осмотреть ролик с автоматическим натяжителем без снятия верхней опоры нельзя. Но работа по снятию опоры не слишком сложна. Неудобно — да. Но ввиду приближения лета подвести домкрат под двигатель и демонтировать опору не столь сложно. Хотя практика показывает, что регулировка натяжителя практически не меняется. Конечно, если ремень ГРМ находится в рабочем состоянии. На редакционном Ларгусе ремень прошел 120 тыс. км практически без следов износа и регулировка натяжителя при разборке и осмотре была в допуске.

Материалы по теме Коробка передач дергается — почему и что делать? Являюсь владельцем автомобиля Датсун он-ДО. Докучает подвыванием на второй и третьей передачах. На других передачах тоже присутствует, но менее явно. Особенно на второй при торможении двигателем. Данная КП имеет пробег чуть больше пятнадцати тысяч километров. Обслуживание только у официального дилера. И эта коробка установлена взамен предыдущей по гарантии. (Денис)

— Такое подвывание, на наш взгляд, является фирменным стилем семейства коробок передач, ведущих родословную с первой «восьмерки». У каких-то экземпляров оно сильнее, у каких-то, при благополучном совпадении полей допусков, немного меньше. Можно попробовать обратиться к неофициалам, давно работающим с вазовскими коробками. Они, возможно, подберут менее шумный экземпляр.

Материалы по теме 10 основных причин, почему мотор жрет масло Недавно приобрел подержанный Nissan Pathfinder 2011 года с дизельным двигателем. Это мой первый дизель. На форумах встречал много мнений как сторонников того, чтобы добавлять двухтактное масло в дизельное топливо, так и противников данного действия. Я решил добавлять при каждой заправке 300 мл масла на 60 литров дизтоплива и раз в год чистить топливную систему LAVR или подобными очистителями. По вашему мнению, добавление масла в дизтопливо продлит срок службы форсунок и ТНВД при прочих равных условиях? Также интересно, имеет ли какое-либо преимущество двухтактное масло для лодочных моторов или масло для скутеров (бензопил). ( Алексей)

— Дизельными двигателями я начал заниматься более 30 лет назад, участвовал в разработке дизеля для Москвичей. Но, испытав и множество зарубежных аналогов, ни тогда, ни сейчас мы не считаем нужным добавлять масло в дизельное топливо — это даже вредно. Лучше заправляйтесь на брендовых заправках.

Материалы по теме Неисправности МКП: почему стала вылетать передача? В начале 2000 г. со мной произошел один казусный случай. Еду я, значит, на своем недавно купленном ВАЗ-21076 по городу, никого не трогаю... Плавно переключаю скорости и прислушиваюсь к работе двигателя. Еду не спеша, автомобиль новый, на обкатке. Вот проехал светофор, разгоняюсь, перехожу на четвертую скорость и тут с ужасом замечаю, что рычаг переключения скоростей больше не фиксируется... Я как будто вынул его из гнезда.... Он остался у меня в руках... Я с испугу и интуитивно надавил на него вниз, он встал на место и вроде как зафиксировался... После этого я даже боялся садиться за руль, у меня появилась фобия, что рычаг опять выскочит в самый неподходящий момент. Вскоре я продал Жигуль и больше отечественные авто не покупал... Что это было? (Сергей)

— Что ж вы так новенького Жигуленка-то испугались? Ну, какие-то кривые ручонки плохо надели стержень рычага на рычаг переключения передач, выступающий из коробки. Либо соединение с самозастегивающимися пластмассовыми втулками было незащелкнуто на заводе, либо сломался один из усиков. Проблема пустяковая по тем временам. Да и по нынешним тоже.

Материалы по теме Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит? Имею в собственности Ниссан Кашкай 2.0 CVT передний привод 2012 г.в.(первый и единственный владелец). Сейчас пробег 95 500 км. Раньше масло менял 15 000 км/год, потом через 10 000–11 000 км... Сейчас перешел на замену через 7500 км. Заменил по гарантии чуть более года назад вариатор на 80 000 км (причина — ошибка P1178, стал-тест не проходит, давление не в норме, в поддоне частицы ремня CVT). 1. На холодную после замены вариатор стал подергиваться при нерезких, но более-менее интенсивных разгонах. Раньше это так выражено не было. Обращался к официалам, что меняли, сказали — это нормально, адаптация, да и на холодную надо ездить плавно. Зимой автозапуском предварительно авто грею минут 15–20, стал ездить очень плавно, так как больше бесплатно вариатор менять официалы не станут, а чинить дорого, да и чтобы штрафы не ловить... Свыкся, да и вроде рывки редко при такой манере езды появляются..я Но! Прочитал форумы, что работы по замене вариатора проводят без чистки системы, радиатора и даже без полного слива масла, так что старой стружки в масле куча... Чего ждать и что посоветуете, если подходить к вопросу рационально? (Без подписи)

— Что было — то было. Теперь локти кусать поздно. Сейчас целесообразно произвести полную замену жидкости в вариаторе, сопровождающуюся промывкой радиатора и заменой фильтров. 2. Стал замечать, что двигатель стал работать шумнее. Мотивированный вашей статьей, стал разбираться в причинах. Сам грешил на всякое, показал (дал послушать) мастерам, сказали «гидрокомпенсаторы, но некритично и можно ездить». Но масло меняю регулярно, заливаю дорогое, как так? Что на основе изложенного можете сказать вы?

— В двигателе вашего автомобиля нет гидрокомпенсаторов! Там регулировка тепловых зазоров клапанов осуществляется подбором высоты стаканчиков. Соответственно, к такому пробегу, возможно, нужна регулировка. Материалы по теме Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем 3. Есть информация, что в Кашкаях после 100 000 км разрушается катализатор, частицы нейтрализатора закидываются в цилиндры и, как абразив, приводят к серьезному износу... и рекомендуют его превентивно удалить, поставив обманку, например. Учитывая, что выхлопная система у меня обслужена (нигде дыр нет), свечи свежие, фильтр воздушный меняется — чек с ошибкой «недостаточная эффективность нейтрализатора» у меня не реже чем раз в 3000–5000 км появляется... Что порекомендуете?

— При появлении ошибок системы, да еще с такой частотой, как у вас, следует немедленно решать вопрос заменой каталитического нейтрализатора на новый (что правильно), либо заменой на пламягаситель с обманкой (что заметно дешевле). Само собой, последнее деяние абсолютно противозаконно.

Материалы по теме Ford Kuga из парка ЗР: первая неисправность и первое ТО Я владею Ford Kuga 2, 1.6 AT 4WD, пробег 66 000 км. На последнем ТО обнаружили течь сальника привода переднего левого и осевой люфт привода около 1 см. Слесарь предположил, что подразбит дифференциал, а это, естественно, сулит дорогостоящий ремонт. В интернете не нашел точного ответа, но проблема распространенная. Кто-то говорит, что там просто втулку надо поменять, кто-то говорит, что сальник и забить на этот люфт. Надеюсь, Вы мне поможете разобраться с данной проблемой, спасибо! (Алексей) Если вы не путаете и люфт действительно достигает 10 мм, то для любого механизма это — огромный износ. Неудивительно, что сальник при таком осевом перемещении вала потерял герметичность. Ведь при осевом перемещении вероятность попадания абразива под рабочую кромку растет многократно. Агрегат нужно разбирать и ремонтировать.

Материалы по теме А что, если поставить колеса побольше? — экспертиза ЗР Управляю автомобилем Шкода Фабия 2. 1,6 л. Близится летний сезон и настала пора покупать новые летние шины. На моем автомобиле установлены шины размерностью 195/55 R15 (размер соответствует требованиям завода). Выбор стоит между Nokian Hakka Blue2 и Nokian Hakka Green2. Планирую приобрести шины Nokian Hakka Blue2 (выше уровнем по сравнению с Hakka Green2), однако размерность немного не совпадает, а именно 195/50 R15. Что повлечет за собой установка шин данной размерности в плане эксплуатации? (Дмитрий) P.S. Уменьшение клиренса не берется во внимание, т.к. езжу в основном по загородным трассам.

— Уменьшать наружный диаметр шины за счет применения более низкопрофильной конструкции не можем рекомендовать. Машина станет жестче, повысится вероятность пробить боковину на значительных неровностях. Спидометр будет сильно завышать показания. Советуем, пользуясь результатами наших шинных тестов, подобрать покрышки штатной размерности.

Материалы по теме Самые вредные советы «мастеров». Не делайте этого со своей машиной! Современная машина обросла электроникой, минимизировав уровень умений автовладельца. На Ваш взгляд, что должен уметь делать самостоятельно автовладелец, чтобы минимизировать возможные проблемы со стороны автомобиля в своей жизни? (Сергей)

— Сергей! Можно и ничего не уметь: большинство сегодня так и ездит. А инструмент номер один — мобильный телефон. Хорошо это или нет, спорить не будем. К тому же у современного автомобиля действительно чаще всего бывает два состояния: исправен/неисправен. Загорелась лампа — звони на сервис… Если вам действительно хочется хоть что-то делать своими руками, то можно, к примеру, освоить считывание кода ошибок с диагностического разъема. Это, в общем-то, и интересно, и полезно. Еще нужно уметь менять колеса на своем автомобиле, а, возможно, и на машине хорошенькой барышни, голосующей на обочине с проколотой шиной. Желательно, если конструкция автомобиля этому способствует, уметь менять лампы в фарах, чтобы ночью не остаться «одноглазым». Даже на внешне благополучном Западе продают комплекты ламп для конкретных автомобилей, чтобы владелец возил их с собой и мог заменить в случае необходимости. Полезно освоить приемы буксировки автомобиля, причем как в роли переднего, так и заднего. Еще, конечно же, недостойно мужчины менять щетки стеклоочистителей на сервисе.