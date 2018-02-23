Материалы по теме Сел аккумулятор? Сейчас поможем! Если бустер не подведет... Как правильно, с точки зрения безопасности для автомобиля-донора, давать «прикурить» автомобилю-потребителю? С работающим двигателем автомобиля-донора или с заглушенным двигателем? Или это вообще не имеет значения? (Сергей) Михаил Колодочкин: — Вопрос действительно вызывает споры. Только чаще всего он звучит иначе: можно ли вообще давать кому-то прикуривать от своей машины? Понятное дело, что речь идет исключительно о современных автомобилях — полвека назад прикуривание Жигулей и Москвичей было в порядке вещей. Мое личное мнение такое: нет, нельзя. И причина одна: никто не знает, способен ли капризный автомобиль повредить своему спасителю, даже если донорский мотор заглушен. Скорее всего, ничего страшного не произойдет, но гарантировать это невозможно. Поэтому в качестве донора всегда желательно выискивать машину «попроще». Некоторые специалисты утверждают, что если у машины-донора снять клемму АКБ, то опасность исчезает. С этим категорически нельзя согласиться. Да, на простеньких машинах ничего не произойдет, но вот мозги автомобиля высокой ценовой категории могут при этом «отключиться», потребовав доставить на сервис с помощью эвакуатора. И еще. Если у вас просят прикурить где-то совсем уж вдали от цивилизации, а человек явно попал в безвыходное положение, то лучше забыть про все вышесказанное и «рискнуть». Будем надеяться, что все обойдется. В крайнем случае, будете искать выход вместе — так веселее…

Материалы по теме Система охлаждения ДВС: как устроена и надо ли промывать ее зимой? Владею Chery Tiggo FL с двигателем SQRE4G16 почти 4 года, и всё это время задаюсь вопросом: почему температура ОЖ падает при торможении двигателем, особенно на затяжных спусках, как летом, так и зимой? Стоит отметить, что двигатель неохотно прогревается даже на ходу, и температура не поднимается выше 80 градусов (за исключением движения в пробках). Два года назад менял вышедший из строя термостат, температура открытия 87 градусов, то есть получается, что он постоянно закрыт, новый поставил такой же. Начитавшись форумов, поменял заводскую крышку радиатора 1,1 на 0,9 — эффекта не ощутил. Может, Вы что-нибудь проясните. (Глеб) Алексей Ревин: — Крышку менять все-таки не нужно, поскольку это — заводская настройка системы. А термостат, если к нему есть подозрения, нужно вскипятить в кастрюле с образцовым термометром, а уже потом делать выводы о необходимости его замены или иных действий.

Материалы по теме Почему мотор стал хуже тянуть? В моем владении автомобиль Форд Фокус 3, 2.0 л, на механике (прямой впрыск). С наступлением холодов в картер начинает попадать бензин, ощущается запах. ТНВД меняли — не помогло. Форсунки промывали и провели полную диагностику топливной системы — ошибок не было. Уровень поднимается на 1 см за 250 км, при коротких поездках 5–7 км. Ездил межгород, туда-обратно — 400 км: уровень масла стал в норме. Но как только стал ездить на короткие расстояния, уровень масла стал подниматься. Заводится машина в любой мороз: в —30°C стартер крутит 3,5–5 секунд. Обороты ровные, провалов нет. Чек зимой никогда не загорается. Лишь только летом, когда дашь поработать на 5–7 тысячах оборотов в минуту, загорается лямбда-зонд 1-й. Заправляюсь на проверенных заправках, лью 95-й, 98-й бензин. Расход топлива летом 11–12,5 л на 100 км, а зимой 16–20 л при средней скорости по БК 8–12 км/ч. (Александр) Алексей Ревин: — Вообще говоря, при таких низких температурах многого требовать от мотора нельзя. После пуска система дает очень богатую смесь, в том числе для быстрого разогрева каталитического нейтрализатора с целью снижения токсичности. Происходит конденсация бензина на стенках цилиндра и его стекание в картер. Можно посоветовать лишь сократить число коротких поездок и увеличить количество длинных — в остальном наука бессильна.

Материалы по теме Антигели для дизтоплива — помощники или вредители? Я эксплуатирую автомобиль Range Rover Evoque, турбодизель 2.2 л, 190 л.с. Как Вы считаете, есть ли смысл дополнительно добавлять смазывающие топливную аппаратуру присадки в дизельное топливо? Заправляюсь на сетевых заправочных станциях (Лукойл), топливо К5 в Москве. (Андрей) Михаил Колодочкин: — В таких вопросах всегда нужно руководствоваться мнением изготовителя автомобиля. Полагаю, что в лучшем случае он требует заправлять машину топливом нужного класса — и всё. Никаких присадок автопроизводители, как правило, не любят по определению. В противном случае их применение оговаривается в прилагаемой к машине книжечке. Если заправляете автомобиль заведомо годным лукойловским топливом, то никаких дополнительных снадобий можно не заливать. Впрочем, есть любители экспериментов…

Материалы по теме Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР Владею VW Polo Sedan с пробегом 139 тыс. км. Двигатель CFNA, считающийся проблемным, хотя никаких сложностей не испытывал — никакого стука, посторонних звуков и т.д. Т.к. хочу максимально продлить жизнь своему любимому коню, очень хотел бы получить ответы на следующие вопросы. 1) До 75 т. км менял масло строго по регламенту — 15 000 км, затем перешел на замену через каждые 10 т. км, сейчас планирую уменьшить интервал до 7500. Насколько это облегчит мотору жизнь? 2) Мотор атмосферный, наверное, уже считается слегка архаичным (цепь, отсутствие турбин и т.п.). Машина была на правильной обкатке, всегда ее прогреваю до падения оборотов в 800 (или поступления теплого воздуха из воздуховодов). Насколько верным является такой прогрев машины на холостом ходу? (вопрос прогрева машины во дворе хоть и является важным с точки зрения загазованности, но не первостепенным). 3) Думаю перевести машину на газ, изучил все документы, нормативные акты. Как такой переход может сказаться на жизни двигателя? Всю его сознательную жизнь ездили на 95-м или 95-м с пакетом присадок (95 экто, 95 g-drive, 95 v-power) и прочие. 4) Фирменная присадка в топливо VW (артикул G001770A2) является рекомендуемой заводом-изготовителем для добавления в топливо на ТО машины. Чем она является и так ли необходима? (Евгений) Алексей Ревин: 1. Замена масла чаще, чем это предполагает регламент, весьма целесообразна для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях. Это продлит срок службы практически любого исправного мотора. 2. Ваш режим прогрева благоприятен для двигателя. Но помните, что и вы, и мотор используете один и тот же воздух. Прогрев на месте может быть не столь продолжительным, а затем потихоньку начинайте движение с небольшой скоростью. Прогрев ускорится, и облако зловонного выхлопа будет лучше рассеиваться. 3. В связи с трудностями регистрации ГБО советую еще раз подумать о необходимости этого шага. Если сомневаетесь, то лучше этого не делать. 4. Упомянутая присадка является комплексной. Ее можно заменить универсальными присадками брендовых производителей для очистки системы от загрязнений и воды. Затраты при этом окажутся несколько меньше.

Материалы по теме Неравномерный износ шин: в чем причина? Следует ли накачивать автомобильные шины зимой до такого же давления, как и летом (или наоборот)? И что делать при резких колебаниях температуры, как, например, предстоящий в Московском регионе скачок от —19°C до —2°C градусов. Неужели постоянно то накачивать, то снижать давление? (Сергей) Алексей Ревин: — Нет, конечно же. Установите некую среднюю величину давления с учетом коэффициента примерно 0,1 бара на каждые 10 градусов. Примерно можно ориентироваться на среднюю зимнюю температуру в минус 10. Но замечу, что большинство владельцев такими «мелочами» никогда не заморачиваются.

Материалы по теме Почему плавают обороты двигателя? У меня Лада Калина на механике. Я предпочитаю ездить на низких оборотах двигателя, т.е. переключаю на следующую передачу уже на 2500 об/мин, на меньшую передачу — на 2000 об/мин. Некоторые говорят, что постоянная работа на низких оборотах может повредить двигателю. Так ли это? (Максим) Михаил Колодочкин: — Да, определенная опасность есть. В свое время, когда я прокатился на одной заправке из Москвы в Питер и обратно, то режим работы мотора был как раз «низкооборотным». Тогда как раз у нас начались споры насчет вреда подобного режима. Так, доцент Питерского политеха, А. Ю. Шабанов, убежден (цитирую), что мотору очень не нравится, «когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, да еще при высокой температуре масла. Там скорость износа максимальна — как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами. Двигателисты называют эту область зоной буксировочных режимов». Он же отметил, что у испытанных вазовских моторов (неважно, карбюраторных или впрысковых, восьми- или шестнадцатиклапанных), зона оптимальных оборотов, при которых двигатель способен воспринимать любые нагрузки без какого-либо ущерба для себя, составляет примерно 2000…3000 об/мин. Само собой, что исходное состояние двигателя может быть разным, да и моторные масла тоже… Но общий вывод такой: злоупотреблять такой ездой, пожалуй, не стоит.

Материалы по теме Все, что нужно знать о моторном масле — рекомендации ЗР У меня новый Solaris 2017 1.4. ТО у дилеров раз в 15 000 км — до конца гарантии двигатель, я думаю, доживет! Но мне его жалко, масло же так долго не живет, тем более в условиях мегаполиса! Что посоветуете, чтобы гарантия сохранилась и двигатель так долго не мучить на старом масле? Алексей Ревин: — Предлагаю менять масло в два раза чаще, при пробеге 7,5 тыс. км. Делать это можно разными способами. В наше кризисное время любой официальный дилер не откажется проделать эту процедуру и по вашему желанию сделает отметку об этом или нет. Экономнее приобрести у официалов масло и фильтр, или только фильтр, и при этом не представляться. Далее сделать работу самому или у проверенного «дяди Васи». И самый дешевый вариант — приобрести оригинальный фильтр в торговой сети и масло, которое вам нравится. А на ТО, кратные 15 тыс. км, поезжайте к официалам. Гарантию не потеряете и мотор сбережете.

Материалы по теме Что, если вместо 92-го бензина заливать 95-й? А наоборот? А 98-й? Автомобиль Калина , 8- клапанный . Какой бензин — 92-й или 95-й — стоит заливать, через какой пробег менять масло (эксплуатация в городе, масло использую Лукойл 0W-40) и через какой пробег менять датчик кислорода с датчиком воздуха? Спасибо. (Евгений) Михаил Колодочкин: — Вообще говоря, мотор всегда калибруют под определенный сорт бензина. И если производитель указал, к примеру, только 95-й, то его надо слушать. И дело даже не в том, что на 92-м машина поедет хуже. Просто если с мотором что-то случится и вы приедете качать права в гарантийку, то там сразу же полезут в бензобак. И если там залито нечто низкооктановое, вердикт будет один: «Отказать»! Что касается технических аспектов, то Калина без особых проблем проглотит и 92-й. Кстати, есть забавный нюанс, который в свое время выявил мой коллега Вадим Крючков. Оказалось, что восьмиклапанник ВАЗ-11189 для Ларгуса официально глотает 92-й, а такому же мотору Kalina ВАЗ-11186 подавай лишь 95-й. Почему так — вопрос не ко мне и не к Вадиму. А вообще-то, 92-х бензинов в других странах уже практически нет… Масло при городской эксплуатации необходимо менять ориентируясь на экстремальные условия эксплуатации, то есть чаще, чем при обычной езде. Скажем, раз в 10 тыс. км — хуже точно не будет. Что касается датчика кислорода, то на «вазиках» он, по идее, должен выхаживать 75 тыс. км.

Материалы по теме Chevrolet Lanos: мелкие неприятности Имею в распоряжении Сhevrolet Lanos 1.5 2008 г. в, машина была куплена б/у с пробегом 70 000, накатал ещё 30 000. Хочу установить передние распорки (верхнюю и нижнюю) для жесткости кузова, ввиду «хлипкости металла» и реалий наших дорог в регионе. Подскажите, есть ли смысл, так как на интернет-просторах данная тема представлена на уровне «гаражные мифов», а авторитетных испытаний я не нашел. И не возникнут ли вопросы при прохождения техосмотра? Надо ли регистрировать данные изменения в ГАИ? (Владимир) Алексей Ревин: — В настоящее время узаконивание любых переделок — процесс сложный, длительный и дорогой. Автомобиль Сhevrolet Lanos достаточно надежен и без этих распорок. Пробеги у вас небольшие, и автомобиль прослужит еще долго.

Материалы по теме Как избавиться от скрипа тормозов? Я еще не очень опытный водитель. Езжу на Приоре 5 лет (машина 2011 года и пробег 75 000. Есть в машине три аномалии. Первая — неожиданный разряд аккумулятора буквально за 2 дня на холоде. Не ставлю сигнализацию, вытаскиваю магнитолу, никакие лампочки не оставляю гореть, кроме часов на торпедо. Аккумулятор заряжал наверно раз 8 за 2 года. Вторая проблема — это разные вибрации педали газа в районе 2000 оборотов двигателя. Последняя проблема — это тормоза. Поменяв тормозные диски на перфорированные, при торможении слышу довольно страшные звуки «соскребания» перфорацией диска материала колодок… В общем, как мне лучше быть? (Олег) Михаил Колодочкин: — М-да, многовато проблем для заочного диагноза. И все-таки не стоит паниковать. Трудно сказать, в каком у вас состоянии аккумулятор, но ток утечки вам неплохо было бы померить. Как и напряжение в бортсети, кстати говоря — и при работающем моторе, и при выключенном. Только с этими данными имеет смысл принимать решение о покупке новой батареи, если старой всего два года. Хотя, судя по всему, она у вас частенько «дурит». Насчет вибрации и тормозов нам не хотелось бы «умничать», показывая, что мы знаем больше, чем знаем. Вы ведь даже не указали, какая у вас педаль газа — электронная или обычная. А с тормозами не шутите: Что-то подсказывает, что ваши перфорированные диски — вообще не для этой модели, а вмешательство в тормозную систему…. ну, сами знаете. Если уточните информацию, будем рады что-то подсказать.

Материалы по теме Редакционная Лада Калина и ее новые болячки Подскажите, не приведет ли использование бензина А-92 для Лады Калины с двигателем 11194 Евро-4 к снижению ресурса? (Алексей) Михаил Колодочкин: — Если производитель мотора рекомендует для него 95-й, то в случае неисправности вам имеют право отказать в обслуживании по причине использования негодного топлива. Но если вас такие проблемы не волнуют, то особых бед 92-й не принесет.