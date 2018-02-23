Благодарим вас за активность и конкретику. Итак, вы спрашивали — мы, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, отвечаем!
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Михаил Колодочкин:
— Вопрос действительно вызывает споры. Только чаще всего он звучит иначе: можно ли вообще давать кому-то прикуривать от своей машины?
Понятное дело, что речь идет исключительно о современных автомобилях — полвека назад прикуривание Жигулей и Москвичей было в порядке вещей. Мое личное мнение такое: нет, нельзя. И причина одна: никто не знает, способен ли капризный автомобиль повредить своему спасителю, даже если донорский мотор заглушен. Скорее всего, ничего страшного не произойдет, но гарантировать это невозможно. Поэтому в качестве донора всегда желательно выискивать машину «попроще».
Некоторые специалисты утверждают, что если у машины-донора снять клемму АКБ, то опасность исчезает. С этим категорически нельзя согласиться. Да, на простеньких машинах ничего не произойдет, но вот мозги автомобиля высокой ценовой категории могут при этом «отключиться», потребовав доставить на сервис с помощью эвакуатора.
И еще. Если у вас просят прикурить где-то совсем уж вдали от цивилизации, а человек явно попал в безвыходное положение, то лучше забыть про все вышесказанное и «рискнуть». Будем надеяться, что все обойдется. В крайнем случае, будете искать выход вместе — так веселее…
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Алексей Ревин:
— Крышку менять все-таки не нужно, поскольку это — заводская настройка системы. А термостат, если к нему есть подозрения, нужно вскипятить в кастрюле с образцовым термометром, а уже потом делать выводы о необходимости его замены или иных действий.
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Заводится машина в любой мороз: в —30°C стартер крутит 3,5–5 секунд. Обороты ровные, провалов нет. Чек зимой никогда не загорается. Лишь только летом, когда дашь поработать на 5–7 тысячах оборотов в минуту, загорается лямбда-зонд 1-й.
Заправляюсь на проверенных заправках, лью 95-й, 98-й бензин. Расход топлива летом 11–12,5 л на 100 км, а зимой 16–20 л при средней скорости по БК 8–12 км/ч. (Александр)
Алексей Ревин:
— Вообще говоря, при таких низких температурах многого требовать от мотора нельзя. После пуска система дает очень богатую смесь, в том числе для быстрого разогрева каталитического нейтрализатора с целью снижения токсичности. Происходит конденсация бензина на стенках цилиндра и его стекание в картер. Можно посоветовать лишь сократить число коротких поездок и увеличить количество длинных — в остальном наука бессильна.
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Михаил Колодочкин:
— В таких вопросах всегда нужно руководствоваться мнением изготовителя автомобиля. Полагаю, что в лучшем случае он требует заправлять машину топливом нужного класса — и всё. Никаких присадок автопроизводители, как правило, не любят по определению. В противном случае их применение оговаривается в прилагаемой к машине книжечке. Если заправляете автомобиль заведомо годным лукойловским топливом, то никаких дополнительных снадобий можно не заливать. Впрочем, есть любители экспериментов…
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1) До 75 т. км менял масло строго по регламенту — 15 000 км, затем перешел на замену через каждые 10 т. км, сейчас планирую уменьшить интервал до 7500. Насколько это облегчит мотору жизнь?
2) Мотор атмосферный, наверное, уже считается слегка архаичным (цепь, отсутствие турбин и т.п.). Машина была на правильной обкатке, всегда ее прогреваю до падения оборотов в 800 (или поступления теплого воздуха из воздуховодов). Насколько верным является такой прогрев машины на холостом ходу? (вопрос прогрева машины во дворе хоть и является важным с точки зрения загазованности, но не первостепенным).
3) Думаю перевести машину на газ, изучил все документы, нормативные акты. Как такой переход может сказаться на жизни двигателя? Всю его сознательную жизнь ездили на 95-м или 95-м с пакетом присадок (95 экто, 95 g-drive, 95 v-power) и прочие.
4) Фирменная присадка в топливо VW (артикул G001770A2) является рекомендуемой заводом-изготовителем для добавления в топливо на ТО машины. Чем она является и так ли необходима? (Евгений)
Алексей Ревин:
1. Замена масла чаще, чем это предполагает регламент, весьма целесообразна для двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях. Это продлит срок службы практически любого исправного мотора.
2. Ваш режим прогрева благоприятен для двигателя. Но помните, что и вы, и мотор используете один и тот же воздух. Прогрев на месте может быть не столь продолжительным, а затем потихоньку начинайте движение с небольшой скоростью. Прогрев ускорится, и облако зловонного выхлопа будет лучше рассеиваться.
3. В связи с трудностями регистрации ГБО советую еще раз подумать о необходимости этого шага. Если сомневаетесь, то лучше этого не делать.
4. Упомянутая присадка является комплексной. Ее можно заменить универсальными присадками брендовых производителей для очистки системы от загрязнений и воды. Затраты при этом окажутся несколько меньше.
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Алексей Ревин:
— Нет, конечно же. Установите некую среднюю величину давления с учетом коэффициента примерно 0,1 бара на каждые 10 градусов. Примерно можно ориентироваться на среднюю зимнюю температуру в минус 10. Но замечу, что большинство владельцев такими «мелочами» никогда не заморачиваются.
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Михаил Колодочкин:
— Да, определенная опасность есть. В свое время, когда я прокатился на одной заправке из Москвы в Питер и обратно, то режим работы мотора был как раз «низкооборотным». Тогда как раз у нас начались споры насчет вреда подобного режима. Так, доцент Питерского политеха, А. Ю. Шабанов, убежден (цитирую), что мотору очень не нравится, «когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, да еще при высокой температуре масла. Там скорость износа максимальна — как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами. Двигателисты называют эту область зоной буксировочных режимов». Он же отметил, что у испытанных вазовских моторов (неважно, карбюраторных или впрысковых, восьми- или шестнадцатиклапанных), зона оптимальных оборотов, при которых двигатель способен воспринимать любые нагрузки без какого-либо ущерба для себя, составляет примерно 2000…3000 об/мин. Само собой, что исходное состояние двигателя может быть разным, да и моторные масла тоже… Но общий вывод такой: злоупотреблять такой ездой, пожалуй, не стоит.
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Алексей Ревин:
— Предлагаю менять масло в два раза чаще, при пробеге 7,5 тыс. км.
Делать это можно разными способами. В наше кризисное время любой официальный дилер не откажется проделать эту процедуру и по вашему желанию сделает отметку об этом или нет. Экономнее приобрести у официалов масло и фильтр, или только фильтр, и при этом не представляться. Далее сделать работу самому или у проверенного «дяди Васи». И самый дешевый вариант — приобрести оригинальный фильтр в торговой сети и масло, которое вам нравится. А на ТО, кратные 15 тыс. км, поезжайте к официалам. Гарантию не потеряете и мотор сбережете.
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Михаил Колодочкин:
— Вообще говоря, мотор всегда калибруют под определенный сорт бензина. И если производитель указал, к примеру, только 95-й, то его надо слушать. И дело даже не в том, что на 92-м машина поедет хуже. Просто если с мотором что-то случится и вы приедете качать права в гарантийку, то там сразу же полезут в бензобак. И если там залито нечто низкооктановое, вердикт будет один: «Отказать»!
Что касается технических аспектов, то Калина без особых проблем проглотит и 92-й. Кстати, есть забавный нюанс, который в свое время выявил мой коллега Вадим Крючков. Оказалось, что восьмиклапанник ВАЗ-11189 для Ларгуса официально глотает 92-й, а такому же мотору Kalina ВАЗ-11186 подавай лишь 95-й. Почему так — вопрос не ко мне и не к Вадиму. А вообще-то, 92-х бензинов в других странах уже практически нет…
Масло при городской эксплуатации необходимо менять ориентируясь на экстремальные условия эксплуатации, то есть чаще, чем при обычной езде. Скажем, раз в 10 тыс. км — хуже точно не будет. Что касается датчика кислорода, то на «вазиках» он, по идее, должен выхаживать 75 тыс. км.
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Алексей Ревин:
— В настоящее время узаконивание любых переделок — процесс сложный, длительный и дорогой. Автомобиль Сhevrolet Lanos достаточно надежен и без этих распорок. Пробеги у вас небольшие, и автомобиль прослужит еще долго.
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Михаил Колодочкин:
— М-да, многовато проблем для заочного диагноза. И все-таки не стоит паниковать. Трудно сказать, в каком у вас состоянии аккумулятор, но ток утечки вам неплохо было бы померить. Как и напряжение в бортсети, кстати говоря — и при работающем моторе, и при выключенном. Только с этими данными имеет смысл принимать решение о покупке новой батареи, если старой всего два года. Хотя, судя по всему, она у вас частенько «дурит».
Насчет вибрации и тормозов нам не хотелось бы «умничать», показывая, что мы знаем больше, чем знаем. Вы ведь даже не указали, какая у вас педаль газа — электронная или обычная. А с тормозами не шутите: Что-то подсказывает, что ваши перфорированные диски — вообще не для этой модели, а вмешательство в тормозную систему…. ну, сами знаете. Если уточните информацию, будем рады что-то подсказать.
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Михаил Колодочкин:
— Если производитель мотора рекомендует для него 95-й, то в случае неисправности вам имеют право отказать в обслуживании по причине использования негодного топлива. Но если вас такие проблемы не волнуют, то особых бед 92-й не принесет.
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Алексей Ревин:
— Почти наверняка могу сказать, что у вас засвистел ролик ремня привода вспомогательных агрегатов. Хотя не исключено, что звук вызывают подшипники самих вспомогательных агрегатов. Вам следует уточнить место, из которого доносится шуршание, с помощью стетоскопа или прислонив один конец длинной отвертки к источнику шума (неподвижной оси ролика), а другой к уху. Только будьте предельно осторожны, чтобы отвертку не затянуло в ремень.
P.S. Редакция «За рулем» благодарит вас за проявленный интерес. Диалог с нашими экспертами будет продолжен.
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