Январский «За рулем»: автокалендарь-2020, новый RAV4 и конкуренты, зимние дворники

Длительный тест нового Kia Soul. Есть первые вопросы! Сегодня автомобиль — вещь практичная, прикольные модели мало кто делает. На общем фоне наших дорог новый KIA Soul здорово выделяется. Но при этом он остается универсальным автомобилем на каждый день. И в этом его фишка. Блог Петра Меньших: Mitsubishi L200 и JAC T6 — пикапом по бездорожью Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей. Автопутешествие на праздники — подробная инструкция! Период зимних каникул и отпусков — отличное время, чтобы отправиться в поездку на автомобиле.