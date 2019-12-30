Январский «За рулем»: автокалендарь-2020, новый RAV4 и конкуренты, зимние дворники — журнал За рулем

Январский «За рулем»: автокалендарь-2020, новый RAV4 и конкуренты, зимние дворники

Свежий номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №1/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Двор без машин: по городу — только пешком?
  • Медсправки: делайте загодя!
  • Камеры или всё же безопасность?
  • Нужно ли менять Правила дорожного движения
  • Автосалон в Гуанчжоу: китайский рынок падает, а новинок много!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Веста с вариатором — «жрет» и не едет
  • Opel Corsa — ждать ли в России?
  • Hyundai Sonata нового поколения: красота со старым мотором
  • Новая Skoda Octavia: первая встреча
  • Volkswagen Jetta возвращается — из Мексики!
  • Audi Q3: турбо и только передний привод
  • Skoda Karoq российской сборки — все подробности
  • Автокалендарь‑2020. Все новинки российского рынка

ЗР АКТИВ

  • Европротокол: как получить 400 тысяч компенсации?
  • Нештрафуемый порог «+ 10 км/ч» — когда введут?

ЗР ТЕСТ

  • Сможет ли новая Toyota RAV4 одолеть Subaru Forester и Mitsubishi Outlander
  • Новый УАЗ Патриот или 10‑летний Land Cruiser 200? Непростой выбор!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Летняя солярка зимой: что нам продают?
  • Экспертиза ЗР. Зимние дворники — есть ли в них смысл?
  • Лабораторка ЗР. Удаляем воду из бензина
  • Давать ли «прикурить»? И как правильно это делать
  • Выбираем б/у: Kia cee’d и Mitsubishi Outlander XL
  • Проверено ЗР: автоодеяло, обогреваемые щетки стеклоочистителя и Bluetooth-адаптер

ЗР РЕСУРС

  • Надо ли бояться турбомоторов?
  • Все болячки двигателей EP6 концерна Peugeot-Citroen
  • Как это устроено: проекционный HUD
  • Парк ЗР: Лада XRAY Cross и все ее проблемы на малом пробеге

А также:

  • Рождественская гонка «За рулем»
  • Современная история внедорожников УАЗ: от модели 3160 до Патриота
  • Знаменитый Opel GT, или Corvette по-европейски
  • ГАЗель Next 4.6 полной массой 4,6 тонны

Дан старт Гран-при «За рулем» — 2020: голосуем!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Фото: Онлайн-редакция
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