Сегодня, в 9:30 Январский «За рулем»: автокалендарь-2020, новый RAV4 и конкуренты, зимние дворники Свежий номер журнала «За рулем» — уже в продаже! «За рулем» №1/2020 — это: ЗР МОМЕНТ Двор без машин: по городу — только пешком? Медсправки: делайте загодя! Камеры или всё же безопасность? Нужно ли менять Правила дорожного движения Автосалон в Гуанчжоу: китайский рынок падает, а новинок много! ЗР ПРЕМЬЕРА Лада Веста с вариатором — «жрет» и не едет Opel Corsa — ждать ли в России? Hyundai Sonata нового поколения: красота со старым мотором Новая Skoda Octavia: первая встреча Volkswagen Jetta возвращается — из Мексики! Audi Q3: турбо и только передний привод Skoda Karoq российской сборки — все подробности Автокалендарь‑2020. Все новинки российского рынка ЗР АКТИВ Европротокол: как получить 400 тысяч компенсации? Нештрафуемый порог «+ 10 км/ч» — когда введут? ЗР ТЕСТ Сможет ли новая Toyota RAV4 одолеть Subaru Forester и Mitsubishi Outlander Новый УАЗ Патриот или 10‑летний Land Cruiser 200? Непростой выбор! ЗР ЭКСПЕРТ Летняя солярка зимой: что нам продают? Экспертиза ЗР. Зимние дворники — есть ли в них смысл? Лабораторка ЗР. Удаляем воду из бензина Давать ли «прикурить»? И как правильно это делать Выбираем б/у: Kia cee’d и Mitsubishi Outlander XL Проверено ЗР: автоодеяло, обогреваемые щетки стеклоочистителя и Bluetooth-адаптер ЗР РЕСУРС Надо ли бояться турбомоторов? Все болячки двигателей EP6 концерна Peugeot-Citroen Как это устроено: проекционный HUD Парк ЗР: Лада XRAY Cross и все ее проблемы на малом пробеге А также: Рождественская гонка «За рулем» Современная история внедорожников УАЗ: от модели 3160 до Патриота Знаменитый Opel GT, или Corvette по-европейски ГАЗель Next 4.6 полной массой 4,6 тонны
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