Новый Volkswagen Jetta: 5 оценок и детальный тест-драйв Седан Джетта избавился от DSG. Теперь стоит брать! Блог Петра Меньших: Rolls Royce Wraith — сила без напряга Моя встреча с этим неземным купе произошла в слякотной Москве, когда я почти забыл, как выглядят не только солнце, но и даже звезды. Wraith переводится как «видение», но звучит на русском как «рейс». Мне представилось вначале видение. Гнётся, ломается, а не едет. Уаз Профи. Интернет полнится обзорами и записями о том, как не легко приходится владельцам Уаз Профи. А УАЗ всё кичится. Ну ну. Посмотрим к чему это приведёт.