Сегодня, в 8:00 Хочу красивый номер! Что делать? — ответ ГИБДД Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Поделитесь профессиональным секретом: как бы подгадать и получить «красивое» сочетание цифр или букв на номере? Знаю, что это возможно. Заранее спасибо! Максим Завьялов, Пермь
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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«Подгадать» не получится. Приказ МВД России от 26 июня 2018 года предписывает выдавать (присваивать) государственные регистрационные знаки на транспортные средства при производстве
регистрационных действий без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями отдельных серий или сочетаний символов государственных регистрационных знаков.
Выдача (присвоение) государственных регистрационных знаков осуществляется в порядке очередности возрастания их цифровых значений или в произвольном (случайном) порядке при использовании соответствующего автоматического механизма присвоения знаков, реализованного в информационных системах Госавтоинспекции. Соблюдение подразделениями Госавтоинспекции данного требования контролируется в установленном порядке.
Как вернуть давно изъятые госномера, читайте тут. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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