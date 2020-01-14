«Черный Кадиллак тихо проезжал, на него смотрела ты. И в твоих глазах запылал пожар той несбыточной мечты», — пела группа «Нэнси» аж в 1994 году. С тех пор многое изменилось, но звезды не стали меньше любить Cadillac.

Дуэйн «Скала» Джонсон, актер, рестлер, музыкант

В повседневной жизни 47-летняя звезда «Форсажа» и «Джуманджи» предпочитает просторные и надежные автомобили. Вот уже много лет Джонсон водит пятидверный Cadillac Escalade III поколения. Видимо, «Скале» эта модель очень нравится, поскольку он неоднократно дарил Эскалейды друзьям и родственникам. В последний раз обладательницей белого внедорожника стоимостью порядка 90 тысяч долларов стала невестка Джонсона. Неплохой подарок на Рождество.

Майк Тайсон, чемпион мира по боксу

Легенда мирового бокса Майк Тайсон много лет питает слабость к золотому цвету. В разное время в его автопарке можно было встретить и золотой седан Cadillac Eldorado 1985 года выпуска: тогда Тайсон впервые вышел на профессиональный ринг, и более спортивный Cadillac Seville 1985 года, тоже, кстати, золотого цвета. Сегодня Тайсона нередко видят на Cadillac Escalade III. Высокой культурой вождения спортсмен похвастаться не может. Был случай, когда он, находясь за рулем Escalade, зачем-то выломал ворота одного из домов в Лас-Вегасе — видимо, попасть на территорию иным способом не получалось.

Джей Зи, рэпер, продюсер, предприниматель

Статус самого богатого рэпера в мире обязывает Джея Зи передвигаться на больших черных внедорожниках. Причем желательно кортежем — так эффектнее. В автопарке Джея Зи есть несколько поколений Cadillac Escalade. Тот факт, что артист с состоянием 1 млрд долларов (по данным Forbes. — Прим. ред.) может позволить себе любую машину, но уже много лет предпочитает Escalade, что-то говорит и о машине, и о детских пристрастиях владельца. Кстати, первой машиной дочери Джея Зи тоже стал Cadillac Escalade. Правда, игрушечный — все-таки ребенку на тот момент было два года.

Дэвид Бекхэм, английский футболист

Его автоколлекция настолько обширна, что в ней можно найти машину буквально на любой случай. По Калифорнии Бекхэм передвигается на угольно-черном тонированном Cadillac Escalade IV. Внедорожник Бекхэм приобрел пять лет назад.

Баста, музыкант, телерадиоведущий, актер, продюсер

Баста в беседе с TopGear как-то признался, что «кади» четвертой генерации для него был и остается одним из любимых автомобилей. «По ощущениям, проездил на нем миллион лет. Полюбил этого громилу. […] У меня вообще любовь к крейсерам», — рассказывал музыкант.

Дмитрий Нагиев, актер, шоумен, телерадиоведущий

52-летний артист, за которым закрепился образ физрука из одноименного сериала, в жизни предпочитает премиальные седаны. Однако и он в свое время не удержался от покупки Cadillac Escalade. Правда, пользуется машиной актер очень редко.

Вера Брежнева, певица, телеведущая

Вера Брежнева с легкостью управляется с габаритным Escalade III. Певица неоднократно отмечала, что ей нравится высокая посадка внедорожника и его комфортабельность. За руль Cadillac Брежнева пересаживается во время пребывания в Киеве.

Ирина Горбачева, актриса

Звезда фильмов «Громкая связь» и «Аритмия» часто светит свой Cadillac XT5 в соцсетях. Еще бы: кроссовером с движком 3,6 л V6 грех не похвастаться — чем, собственно, Горбачева и занимается.

Максим Виторган, актер, режиссер

Известный артист тоже не стал скрывать покупку кроссовера XT5. Тем более что для него Cadillac — не просто очередной автомобиль, а сбывшаяся детская мечта. «Если бы году в 84-м […] мне сказали, что фразу: „Кадиллак? Беру!“ я произнесу в реальной жизни, после чего на самом деле возьму машину, то я бы умер от разрыва сердца и не дожил до этого дня! Но никто этого не сказал мне тогда. И этот день наступил!» — подписал Виторган фото с темно-синим железным конем.