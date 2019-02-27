Стоит ли покупать Bluetooth-адаптер: проверено «За рулем»

Этот гаджет пригодится, если у головного устройства мультимедийной системы вашего автомобиля нет модуля Bluetooth. Он поможет подключить смартфон к штатной аудиосистеме, даже если нет USB-разъема.

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Для подключения смартфона к аудиосистеме или мультимедийке можно использовать гнездо AUX, нужно только приобрести относительно недорогой адаптер (средняя цена — около 500 рублей). Вставляем наконечник адаптера в гнездо AUX, включаем Bluetooth на смартфоне. Пара секунд, никаких кодов — и соединение установлено. Теперь в вашем распоряжении полноценная громкая связь.

Собеседника вы услышите из динамиков машины, а микрофон (он транслирует голос с приемлемым качеством) встроен в адаптер. Начинаем и заканчиваем разговор нажатием кнопки на адаптере. Внутри прибора находится небольшой аккумулятор, который подзаряжают через входящий в комплект кабель — допускается делать это в процессе работы.

Через «голову» можно слушать музыку, записанную на смартфоне. Но при входящем звонке система сразу перейдет в режим разговора.