УАЗ из будущего: теперь его можно заводить со смартфона!

Автомобили Ульяновского завода оснастят технологией Connected car, интегрированной со смартфоном. С ее помощью, кроме запуска двигателя, можно будет проверить уровень бензина в автомобиле и многое другое.

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Первым УАЗом с функцией connectivity (связь) стал Патриот с автоматической коробкой передач, который участвовал в пробеге по России летом этого года. Систему тестировали параллельно с испытанием внедорожника УАЗ Патриот с автоматом.

С помощью новой функции мобильное приложение интегрируется с системами автомобиля УАЗ. Cо смартфона владелец машины может дистанционно запустить или заглушить двигатель, получить данные о техническом состоянии автомобиля, его местоположении, уровне топлива в баке и стиле вождения в режиме реального времени.

Данные поступают на облачную платформу Squadron, где они обрабатываются, а потом интегрируются в различные сервисы и системы хранения данных.

Платформа Connected car будет работать не только с новыми подключенными автомобилями УАЗ, но и позволит подсоединиться к ней и ранее приобретенным автомобилям, отметил замгендиректора по маркетингу и продажам УАЗа Сергей Травкин.

Новый функционал позволит также передавать информацию о состоянии автомобилей дилерам, а владельцам автопарка — управлять его работой через собственный web-портал, что сократит издержки на эксплуатацию машин, минимизирует простои и повысит эффективность работы.

Серийный выпуск автомобилей УАЗ с функцией connectivity начнется в четвертом квартале 2019 года.

А еще автомобили УАЗ получат современные складные ключи , информация о них появилась в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности.

Фото: УАЗ