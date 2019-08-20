УАЗы получат складные ключи

Изображения новых ключей появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Автомобили УАЗ получат современные складные ключи, о чем свидетельствует патент, опубликованный в открытой базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Патентообладателем указан Ульяновский автомобильный завод.

На изображениях показаны ключи для трех моделей УАЗа — Патриота, Пикапа и Профи. Все они, кроме ключа для Патриота, имеют соответствующие моделям надписи.

Новые ключи предполагают наличие у автомобилей центрального замка. Следовательно, комплектоваться ими будут лишь машины в топовых комплектациях.

Ключи имеют выкидную рабочую часть и две или три кнопки. Ключ Патриота оснащен тремя кнопками: помимо блокировки и разблокировки дверей есть также центральная кнопка разблокировки замка багажника. У ключей для Пикапа и Профи эта кнопка, по понятным причинам, отсутствует. Также ключи должны иметь микрочип иммобилайзера.

Когда УАЗы начнут оснащать новыми ключами, не сообщается, но можно предположить, что это произойдет до конца года.

УАЗ начал оснащать Патриоты автоматической коробкой передач. Первый тест-драйв новой версии внедорожника вы найдете здесь.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности