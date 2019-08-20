УАЗы получат складные ключи — журнал За рулем

УАЗы получат складные ключи

Изображения новых ключей появились в базе Федерального института промышленной собственности.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

УАЗ > Профи

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

УАЗ > Pickup

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

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Автомобили УАЗ получат современные складные ключи, о чем свидетельствует патент, опубликованный в открытой базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Патентообладателем указан Ульяновский автомобильный завод.

На изображениях показаны ключи для трех моделей УАЗа — Патриота, Пикапа и Профи. Все они, кроме ключа для Патриота, имеют соответствующие моделям надписи.

Новые ключи предполагают наличие у автомобилей центрального замка. Следовательно, комплектоваться ими будут лишь машины в топовых комплектациях.


Ключи имеют выкидную рабочую часть и две или три кнопки. Ключ Патриота оснащен тремя кнопками: помимо блокировки и разблокировки дверей есть также центральная кнопка разблокировки замка багажника. У ключей для Пикапа и Профи эта кнопка, по понятным причинам, отсутствует. Также ключи должны иметь микрочип иммобилайзера.

Когда УАЗы начнут оснащать новыми ключами, не сообщается, но можно предположить, что это произойдет до конца года.

  • УАЗ начал оснащать Патриоты автоматической коробкой передач. Первый тест-драйв новой версии внедорожника вы найдете здесь.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности

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