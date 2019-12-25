Читатель «За рулем» поинтересовался, насколько эффективна замена масла в двигателе с пневмоочисткой системы: не выкачивание ли это денег из клиента? Наш эксперт отвечает.

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

В свое время вы писали про замену масла разными способами, но на сегодняшний день так и не уделили внимания варианту замены с пневмоочисткой. Хотелось бы выслушать ваше мнение по такой замене: данная процедура лучше традиционной замены масла? Или это просто красивый рекламный ход СТО? Спасибо.

Ярослав

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Смысл замены масла с пневмоочисткой состоит в том, что после слива масла из поддона картера аппарат, подсоединенный к масляной магистрали, вытесняет остатки масла сжатым воздухом. Далее из поддона удаляют остатки отработки. Способ позволяет удалить большее количество отработанного масла (до полулитра). Однако 100% старого масла удалить из двигателя невозможно, каким бы способом вы ни воспользовались.

Перед заливкой нового масла в двигатель во все масляные каналы с помощью того же пневмооборудования закачивается новое масло, чтобы двигатель не испытывал масляного голодания при пуске. Ну и масляный фильтр, само собой, ставят новый.

Материалы по теме Какое масло залить на зиму: 3 критерия выбора

На мой взгляд, в такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и в нем регулярно меняли масло согласно регламенту. А если автовладелец настолько трепетно относится к своей машине, что меняет масло на половинном (по отношению к регламенту) пробеге, то пневмоочистка вообще не имеет смысла.

Применять такую методику смены масла имеет смысл, когда вы только что приобрели автомобиль с пробегом. То есть вы не знаете, как на самом деле обслуживали машину раньше, какое масло использовали и как часто его меняли. Либо у машины относительно большой пробег, а масло в двигателе давно не меняли.

Таким образом, замена масла с пневмоочисткой системы целесообразна как разовая мера. Хуже от этого мотору точно не будет. А вот регулярно проделывать это с двигателем смысла нет. Если в сервисе вас убеждают в обратном, лучше поищите других мастеров. Зачем переплачивать? Замена масла таким способом занимает около получаса и дороже на 500–1000 рублей в зависимости от аппетитов хозяев автосервиса и вашего региона.

Имейте в виду, что аналогичный эффект даст двукратная смена масла обычным способом с промежуточным пробегом в 200–500 км.